Pronostic Metz Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Dernier de Ligue 1, le FC Metz semble se diriger tout droit vers la Ligue 2. Les Grenats restent sur 12 journées de championnat sans la moindre victoire. Cette spirale négative a poussé les Lorrains en dernière position du classement avec 7 points de retard sur le barragiste et 8 sur le premier non relégable. Ce samedi, lors de la réception de Brest, les hommes d'Antonetti abattent certainement l'une de leurs dernières cartes pour le maintien. Les dernières prestations n'ont rien d'encourageante puisque le club messin vient de perdre 3 des 4 derniers matchs disputés, et avait été plutôt heureux d'accrocher un nul face à Clermont (1-1) à Saint-Symphorien. Symbole d'une équipe dans le dur, Metz s'est incliné dans le temps additionnel en milieu de semaine sur la pelouse de Lorient (1-0). Ce revers cruel face à un concurrent direct a certainement entériné les espoirs des supporters lorrains. Pour affronter le Stade Brestois, Metz sera a priori privé de son habituel capitaine Bronn blessé, mais aussi des cadres Centonze, Maiga et Udol.

De son côté, Brest est calé dans le ventre mou du classement et ne joue plus rien dans cette fin de saison. Les Brestois possèdent 11 points d'avance sur la relégation, mais sont trop loin des places européennes. Battu le week-end dernier à Saint-Etienne dans un match équilibré malgré un but de l'excellent Honorat (2-1), Brest s'est ressaisi de belle manière en milieu de semaine en dominant l'Olympique Lyonnais en Bretagne (2-1) sur des réalisations de Mounié et Cardona. Très forts en contre-attaques, le club breton pourrait faire mal à une équipe messine qui va devoir prendre des risques pour s'imposer. Sans pression, Brest devrait jouer libéré et prendre le meilleur sur une équipe messine en plein doute.