Pronostic Manchester United Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United - Chelsea : Le coup de Blues de Man U

Manchester United vient de nommer son entraîneur pour la saison prochaine en la personne d'Erik Ten Hag. Le coach batave réalise un excellent travail à l'Ajax et devrait récupérer une équipe despas au mieux. En effet, le club mancunien est en 6e position de Premier League avec 6 points de retard sur le 4, Arsenal. Les hommes de Ralph Rangnick viennent de perdre la semaine passée deux rencontres importantes dans l'optique de la qualification pour la prochaine C1 : à Liverpool mardi (4-0) et sur la pelouse d'Arsenal samedi (3-1). Surclassés par les Reds, les partenaires de Maguire ont surtout réagi à l'Emirates après avoir été menés de 2 buts. Lors de cette rencontre, Cristiano Ronaldo a inscrit son 16e but de la saison tandis que Bruno Fernandes a manqué un penalty qui aurait permis à son équipe d'égaliser. Ce revers face à un adversaire direct devrait entériner les derniers espoirs de Top 4, et cela d'autant plus que Chlesea arrive à Old Trafford. Lors de son dernier match à domicile, United peut s'estimer d'avoir pris les 3 points face à une équipe de Norwich, alors lanterne rouge. Pour cette fin de saison, Man U est privé de Pogba, tandis que le décrié Maguire a débuté sur le banc face à Arsenal après avoir eu une alerte à la bombe à son domicile.De son côté, Chelsea vient certainement d'assurer sa place pour la prochaine Ligue des Champions. 3de Premier League, les Blues se sont difficilement imposés contre West Ham (1-0) le week-end dernier. A quelques minutes de la fin, Jorginho a eu l'opportunité d'ouvrir le score mais a connu autant de réussite que Fernandes à l'Emirates. Cependant, quelques secondes plus tard, Pulisic est venu conclure un contre gagnant des Blues. Ce succès permet à Chelsea de posséder 7 points d'avance sur le 5. Si elle a fait une croix sur le titre en Premier League et sur la C1, la formation londonienne s'apprête à disputer la finale de la FA Cup face à Liverpool. Pour ce déplacement, Tuchel devrait poursuivre son turnover avec les titularisations de Lukaku ou Ziyech. Solide, Chelsea devrait dominer une équipe de Manchester United qui semble avoir la tête dans le seau.