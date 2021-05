Pronostic Manchester City Chelsea : Analyse, cotes et prono de la finale de Ligue des Champions

Après un 2 sur 3 sur la finale d'Europa League, on vous donne nos pronostics sur la finale de Ligue des Champions

150€ offerts pour parier sur la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea

Ce bonus de 150€ se décompose en 2 parties :

Nos paris sur Manchester City - Chelsea

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

La bonne année pour Manchester City

Chelsea, le coup de moins bien

Des équipes au complet pour la finale

Les compos probables :

Manchester City, enfin

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offre unà tous ses nouveaux inscrits.- vous avez le droit àdans les 60 jours suivant votre inscription en pariant.- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Misez par exemple votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !De retour au sommet de l’élite depuis l’arrivée du président Khaldoon Al Mubarak en 2008, Manchester City a toujours fait de la Ligue des champions son objectif principal. Exceptionnels sur le plan national, lesont décroché de nombreux lauriers, avec notamment 5 titres en Premier League, 2 FA Cup, 6 Carabao cup et 3 Community Shield. La seule ombre au tableau venait de cette coupe d’Europe, où City a régulièrement chuté en quart de finale alors qu’il était souvent le grand favori pour le titre. Cette saison, les hommes de Guardiola ont profité d’un parcours plutôt clément sur la scène européenne puisqu’en phase de poule les Citizens ont fait face à Porto, Marseille et l’Olympiakos. Ensuite, les Mancuniens ont éliminé les Allemands de Mönchengladbach (4-0 en cumulé) et ceux de Dortmund (4-2), avant de se défaire du finaliste de la saison dernière, le PSG en demi-finale (4-1) grâce au duo Mahrez – De Bruyne. En championnat, lesont parfaitement profité des nombreuses blessures de Liverpool pour survoler la PL et remporter un nouveau titre. Le recrutement de Ruben Dias derrière, élu meilleur joueur de Premier League par les journalistes, a certainement permis au club mancunien de passer un palier cette saison. Le Portugais apporte sa rage de vaincre et sa combativité au sein d’une formation habituellement tournée vers le beau jeu et moins par les tâches obscures.Chelsea est passé par tous les états cette saison. Ambitieux à l’intersaison suite à un mercato de premier plan avec les arrivées cumulées de Ziyech, Werner, Harvertz, Silva ou Chilwell, le club londonien s’est montré décevant sur le plan national lors de la première partie d’exercice. Cette mauvaise passe a provoqué le départ de Lampard et l’arrivée de Thomas Tuchel. Le technicien allemand a connu des débuts rêvés puisqu’il a établi un record d'invincibilité de 14 matchs sans défaite. Tuchel a permis auxde revenir dans le Top 4 alors qu’il avait pris le club en 9position. Les Londoniens ont réalisé un excellent parcours dans cette C1, se défaisant de l’Atlético Madrid (3-0), du FC Porto (1-2) et du Real Madrid (3-1) en demi-finale. La fin de saison fut en revanche plus compliquée avec une défaite en finale de la FA Cup face à Leicester (1-0). De plus, lesont été tout proches de perdre leur place dans le Top 4 de Premier League en s’inclinant face à Aston Villa (2-1) lors de la dernière journée. Depuis le début de saison, les Blues connaissent de gros problèmes sur le plan offensif puisque leur meilleur buteur n’est autre que Jorginho, milieu de terrain défensif, qui compte 7 réalisations, principalement sur penalty.Pour cette finale de la Ligue des Champions, Pep Guardiola et Thomas Tuchel peuvent compter sur la totalité de leur effectif. Le coach catalan devrait aligner son équipe type dans son schéma de jeu sans réel avant-centre. En effet, l’excellent Kevin De Bruyne devrait évoluer libre dans le cœur du jeu avec à ses côtés les Foden et Mahrez, qui ont fini très forts cette saison. Au milieu, Gundogan et Silva devraient débuter tandis que l’activité d’un Rodri et l’expérience d’un Fernandinho sont en balance pour le dernier poste. Le 4 de derrière devrait être composé par Walker, Dias, Stones et le porte-bonheur Zinchenko. En face, Chelsea peut compter sur Kovacic, absent en demi-finale. Le Croate est en balance avec Jorginho pour accompagner l’infatigable N'Golo Kanté. Défensivement le trio composé par Rudiger, Christensen et Silva est l’association préférée de Tuchel. Sur les côtés, Chilwell et Azpilicueta devraient débuter. En attaque, Mount et Werner sont quasiment certains d’être alignés tandis que le dernier ticket se joue entre Ziyech, Pulisic et Havertz.Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko (ou Cancelo) - De Bruyne, Rodri (ou Fernandinho), Gündogan - Mahrez, Silva, Foden.Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho (ou Kovacic), Chilwell - Mount, Havertz (ou Pulisic), Werner.Favori logique de cette finale de la Ligue des champions, Manchester City dispose des ressources pour se défaire d’une solide équipe de Chelsea. En effet, les Skyblues peuvent s’appuyer sur une robuste défense articulée sur un Ruben Dias, grande trouvaille de Guardiola. Offensivement, les Citizens disposent de meilleures munitions sur le terrain, mais aussi sur le banc avec les Agüero, Jesus ou Torres. Vainqueur à 2 reprises de cette compétition, Guardiola dispose d’une expérience supplémentaire par rapport à Tuchel, battu avec le PSG en finale l’an passé. Battu lors de 3 des 4 dernières rencontres, Chelsea a en revanche dominé Manchester City lors de leurs deux dernières oppositions en PL (1-2) et en demi-finale de FA Cup (2-1) mais City n'a jamais aligné sa meilleure équipe sur ces 2 rencontres. Déjà vainqueur de la Carabao Cup et de la Premier League, lesveulent s’appuyer sur l’expérience de leur entraineur, Pep Guardiola, double vainqueur de la compétition avec le Barca. La bande à Guardiola devrait s’imposer et décrocher un trophée attendu depuis 13 ans.Retrouvez le Pronostic Manchester City Chelsea encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !