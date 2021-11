Pronostic Malmö Zenit Saint-Pétersbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Zenit assure sa 3e place à Malmö

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Malmö Zenit :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette affiche entre Malmö et le Zenit ne devrait pas avoir d’impact sur le résultat final du groupe, puisque Chelsea et la Juventus sont quasiment assurés de participer aux 8de finale de la Ligue des Champions. De son côté, Malmö vit un véritable calvaire dans cette campagne de C1 avec 4 revers, 12 buts encaissés et surtout aucun marqué. Les Suédois se sont successivement inclinés face à la Juve (0-3), le Zenit (0-4) et lors de la double confrontation face à Chelsea (4-0 et 0-1). A noter cependant, que les hommes de l'ancien attaquant milanais Jon-Dahl Tomasson ont affiché une belle résistance lors du match retour face aux. Au niveau national, Malmö se retrouve actuellement en tête du classement de son championnat de Suède avec 2 points d’avance sur Djurgarden et sur l’AIK. Le week-end dernier, la formation suédoise s’est contentée du nul à domicile face à Hacken (2-2) avec une nouvelle réalisation du buteur croate Colak, auteur de son 14but.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Zenit Saint-Pétersbourg domine le championnat de Russie depuis plusieurs années. Coutumier des compétitions européennes, le club russe a perdu ses confrontations face aux grosses écuries de la poule, Chelsea et la Juventus mais avait facilement dominé Malmö à l’aller (4-0). Sans grand espoir de pouvoir revenir sur les équipes de tête, le Zenit veut se consoler avec la 3e place qui lui permettrait d’être basculé en Europa League. En championnat, les hommes de Semak tiennent les commandes avec 4 points d’avance sur le DInamo Moscou. Le week-end dernier, le Zenit s’est défait de Nizhny Novgorod (5-1) avec un Dzyuba en grande forme, auteur d’un triplé et une passe décisive. Supérieur à son adversaire, le Zenit devrait s’imposer en Suède face à une équipe de Malmö qui n’a toujours pas marqué le moindre point ni même inscrit un but dans cette poule.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Malmö Zenit Saint-Pétersbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !