Pronostic Malmö Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Chelsea tranquille à Malmö

Dernier de ce groupe H de Ligue des Champions, Malmö possède un bilan catastrophique. En effet, la formation suédoise affiche 0 point au compteur et n’est toujours pas parvenue à inscrire le moindre but. Inefficace offensivement et fébrile défensivement (11 buts encaissés), Malmö cherche à décrocher son premier point dans cette campagne. Les hommes de Tomasson se comportent nettement mieux sur le plan national puisqu’ils ont pris la tête du classement de leur championnat avec 3 points d’avance sur Elfsborg. En Ligue des Champions, le champion en titre suédois s’est successivement incliné face à la Juventus (0-3), le Zenit (4-0) et il y a 15 jours à Stamford Bridge face à Chelsea (4-0). Lors de cette rencontre, lesont surclassé la formation danoise et aurait pu s’imposer encore plus largement.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Champion d’Europe en titre, Chelsea réalise une excellente entame de saison. Lesont accentué leur avance en tête de la Premier League en s’imposant à Newcastle (3-0) le week-end dernier grâce notamment à un doublé de Reece James. Privés de Lukaku et Werner, qui devraient revenir après la trêve internationale, les Blues se sont appuyés sur leur solide défense pour contenir les Magpies. Depuis son arrivée à Londres, Thomas Tuchel a bâti une équipe impressionnante de solidité et de puissance. En Premier League, les Londoniens n’ont encaissé que 3 buts lors des 10 premières journées, tandis que seul Chiesa de la Juve a trouvé la faille face aux Blues en Ligue des Champions. Le champion d’Europe italien a permis à la Vieille Dame de s’imposer face à Chelsea (1-0) pour ce qui est la seconde défaite toutes compétitions confondues depuis le début de saison (défaite face à City en Premier League) pour la bande à Tuchel. Véritable rouleau compresseur, Chelsea devrait une nouvelle fois écraser Malmö et se rapprocher ainsi de la qualification. Sans Lukaku et Werner, blessés, Havertz pourrait se montrer. Meilleure défense d’Europe actuellement, la formation londonienne devrait s’imposer sans encaisser de but en Suède.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Malmö Chelsea encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !