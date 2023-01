Pronostic Lyon Strasbourg : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le réveil de Lyon face à Strasbourg

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lyon Strasbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre l’Olympique lyonnais et le Racing Club de Strasbourg met aux prises deux déceptions de la saison. A ce potentiel palmarès, l’OL aurait certainement le premier prix. En effet, avec ses moyens importants et un effectif conséquent, la formation rhodanienne se trouve seulement dans le ventre mou du championnat avec le même nombre de points qu’une formation comme Clermont. Suite au mauvais début de saison vécu par le club, les dirigeants avaient décidé de se séparer de Peter Bosz. Pour succéder au Batave, l’OL a misé sur Laurent Blanc. Le technicien français connaît, à l’instar de son prédécesseur, des difficultés à imposer sa patte sur le jeu de son équipe. L’ancien entraîneur du PSG a pourtant pu bénéficier de la coupure imposée par le Mondial pour installer son système de jeu. Pour son 1match de reprise, l’OL avait réalisé par ailleurs une prestation encourageante à Brest avec une large victoire (2-4). Comme souvent cette saison, les partenaires de Lacazette (10 buts en L1 déjà cette saison) n’ont pas su enchaîner et se sont fait surprendre à domicile par Clermont (0-1). Ensuite, les Lyonnais sont venus difficilement à bout de Metz, formation de Ligue 2 en Coupe de France (2-1). En milieu de semaine, l’équipe lyonnaise ne s’est pas rassurée avec un triste match nul à Nantes (0-0). Il n'est cependant jamais facile de s'imposer à La Beaujoire.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Strasbourg avait réalisé une superbe saison dernière en étant tout proche d’accrocher une place européenne. Le Racing avait réussi à conserver une majeure partie de ses cadres cet été et l’on pouvait logiquement penser que le club alsacien allait poursuivre sur cette lancée. Auteur d’une entame poussive, Strasbourg n’a jamais su trouver ensuite le bon rythme. Protégé de longues semaines par Marc Keller, Julian Stephan n’a pas survécu à la nouvelle désillusion subie en Coupe de France face à Angers et a été mis à pied. Avant cela, le RCS avait été battu par le PSG (2-1) et Troyes (2-3) pour ses matchs de reprise. En milieu de semaine, pour la première de Mathieu le Scornet, nommé temporairement, Strasbourg s’est montré intéressant en tenant tête à domicile au 2du classement, le Racing Club de Lens (2-2). Malheureusement pour les Alsaciens, ce point n’a pas été suffisant pour les faire sortir de la zone rouge. Actuellement 19, le Racing accuse 3 points de retard sur la première formation non relégable. A domicile, Lyon pourrait renouer avec le succès face à une formation strasbourgeoise dans le dur et qui n'a pris que 6 points en 8 match à l'extérieur.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(310€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(404€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Strasbourg encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !