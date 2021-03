Pronostic Lyon Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

OL – Sochaux : un Lyon tranquille face aux Lionceaux

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Lyon Sochaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non qualifié pour les compétitions européennes cette saison après sa demi-finale atteinte en C1 l'an dernier, l’Olympique lyonnais est par conséquent totalement impliqué dans les compétitions nationales. Les Rhodaniens luttent avec Lille, le PSG et Monaco pour le titre en Ligue 1. En effet, à l’heure actuelle, les hommes de Rudi Garcia occupent la troisième place du classement général avec trois points de retard sur le leader nordiste. Impressionnant depuis le début de saison, l’OL vit quelques semaines un peu plus compliquées. Surpris par Montpellier au Groupama Stadium (1-2), les Lyonnais se sont ensuite imposés dans la douleur à Brest (2-3) avant de partager les points contre l’OM (1-1). En milieu de semaine, les Gones avaient un match important face à des Rennais dans le dur. Un exploit de Depay a permis à Aouar d’inscrire le but décisif. Soulagé par ce résultat, l’OL va jouer le coup à fond en Coupe de France. Au tour précédent, le club lyonnais avait surclassé Ajaccio (5-1) qui évolue en Ligue 2, comme Sochaux.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le club doubiste a atteint ce stade de la compétition en éliminant le grand rival de l’OL, l’ASSE (1-0). Les Sochaliens avaient profité d’une erreur défensive de la recrue hivernale Cissé pour marquer l’unique but de la rencontre, et ils avaient ensuite résisté avec un Mehdi Jeannin au sommet de sa forme. Ce succès semble avoir été un déclic pour les Lionceaux qui sont invaincus depuis cette victoire. En effet, les hommes d’Omar Daf viennent d’enchaîner 6 matchs sans la moindre défaite avec 5 succès et un nul. Ce bon passage leur permet d’entretenir l’espoir de qualification pour les play-offs d'accession, puisque Sochaux ne compte que 5 points de retard sur le Paris FC, dernier virtuel qualifié. Le week-end dernier, les Sochaliens se sont tranquillement imposés face à Niort (1-3). Malgré cette excellente dynamique, Sochaux évolue un cran au-dessous d’une équipe lyonnaise ambitieuse et elle pourrait avoir envie de se concentrer sur la course finale à la montée en Ligue 2. En effet, désireux de remporter au moins un trophée cette saison, l’OL devrait pouvoir tranquillement s’imposer face au club du Montbéliard.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’Arsenalavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€Retrouvez le Pronostic Lyon Sochaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !