Pronostic Lyon OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1 + 150€ direct offerts chez Winamax

Après le carton plein sur le dernier match des Bleus, retour des championnats ce week-end avec un Olympico qui promet. Retrouvez notre pronostic sur Lyon - OM avec le nouveau bonus Winamax : 150€ offerts direct !

Déposez 150€ et misez direct avec 300€ sur Lyon - OM

NOUVEAU

Ce nouveau bonus ne dure que quelques jours !

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur l'Olympico

Profitez de 150€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 150€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 150€ offerts direct chez Winamax

L'OL maître à Lyon

L'OM enchaîne les nuls

Kamara suspendu, Dembelé de retour ?

Les compos probables pour Lyon - OM :

Lyon se reprend face à Marseille

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offre directementaprès inscription jusqu'à 150€.- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ et vous avez donc 200€ pour miser.- si vous déposez 150€, Winamax vous offre direct 150€ et vous avez donc 300€ pour miser.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 150€.- Déposez par exemple 150€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 150€ déposés (+ les 150€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(585€ - les 150€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 150€.- Déposez par exemple 150€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 150€ déposés (+ les 150€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(576€ - les 150€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 150€.- Déposez par exemple 150€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 150€ déposés (+ les 150€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(468€ - les 150€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.La 14journée de Ligue 1 se termine avec l'Olympico qui oppose les 2 Olympiques de Lyon et de Marseille. Ces deux formations partagent cette saison les mêmes ambitions avec une qualification en Ligue des Champions en point de mire. A l'orée de cette journée, Lyon occupe la 7place du classement général avec 5 points de retard sur Lens dauphin du PSG, et 4 sur l’OM qui est 4. La saison passée, les Rhodaniens s’étaient faits dépasser dans la dernière ligne droite par Monaco pour une place sur le podium, et ne peuvent plus se permettre de rater une qualification en Ligue des Champions. Arrivé cet été, Peter Bosz voit son équipe alterner le chaud et le froid. En effet, capable de rivaliser avec le PSG au Parc des Princes, l’OL avait été en revanche balayé par Rennes (4-1) lors de la dernière journée de championnat. A domicile, la formation lyonnaise se montre solide en étant toujours invaincue cette saison toutes compétitions confondues et reste sur 4 succès consécutifs dont deux très importants face à Monaco et Lens en Ligue 1. Irréguliers sur le plan national, les Lyonnais se montrent brillants en Europa League où ils sont déjà qualifiés pour les 8de finale en ayant remporté les 4 premières rencontres de leur groupe.De son côté, l’Olympique de Marseille a vécu un été très agité avec de multiples arrivées dans le but de permettre au club d’être compétitif sur tous les tableaux. En Europa League, le club phocéen a disputé 4 rencontres qui se sont toutes finies sur un match nul. L’OM a toujours une chance de qualification mais va devoir remporter ses deux derniers matchs. En Ligue 1, les Marseillais sont plutôt bien partis mais enchainent aussi depuis quelques semaines les matchs nuls. Lors des dernières rencontres, Marseille a tenu tête au PSG dans un Classico décevant (0-0) avant d’obtenir un point face à Nice (1-1) dans son match à rejouer. Ensuite, les hommes de Sampaoli ont décroché un succès chez le promu clermontois (0-1) en ayant souffert en fin de partie. Lors de la dernière journée avant la trêve, l’OM peut s’estimer heureux d’avoir pris un point au Vélodrome face à une équipe messine, lanterne rouge de L1, qui a eu d’innombrables opportunités de s’imposer.Pour cette affiche, Bosz ne pourra pas compter sur son capitaine Dubois, blessé en sélection, tandis que Kadewere purge son dernier match de suspension. En revanche, le buteur Moussa Dembelé (6 buts toutes compétitions confondues) pourrait faire son retour et rejoindre Aouar, Paqueta (6 buts) et Toko Ekambi (12 buts) dans un contingent offensif impressionnant. L'OM sera privé de son côté de l'important Kamara (suspendu) pour cet Olympico. Parmi toutes les recrues phocéennes, Guendouzi est celle qui donne le plus satifaction. L’ancien Gunner a même eu la joie de décrocher sa 1re sélection en Equipe de France mardi.: Lopes - Gusto, Boateng, Denayer, Emerson - Guimarães, Caqueret - Paqueta, Aouar, Toko-Ekambi - Slimani.: Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Ünder, Rongier, Gueye, Lirola - Payet, Guendouzi - Milik.Cette affiche s'annonce indécise entre deux équipes qui visent un retour au premier plan cette saison. Mais à domicile, Lyon s’est montré très solide depuis le début de l'exercice (6 victoires et 3 nuls toutes compétitions confondues) avec notamment des récentes victoires sur Lens (2-1) et Monaco (2-0). L'OL aura à cœur de laver l’affront du revers rennais, et elle devrait au moins tenir le nul face à des Marseillais qui galèrent pour gagner des matchs (2 victoires seulement sur leurs 11 dernières rencontres toutes compétitions confondues). Même si Moussa Dembelé pourrait faire son retour de blessure, il ne devrait pas être titularisé et il faudra compter davantage sur Toko-Ekambi ou Paqueta, tous deux d'ailleurs buteur en sélection pendant la trêve internationale, pour faire trembler les filets.Retrouvez le Pronostic Lyon OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !