Pronostic Liverpool Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool fait le taf face à Fulham

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool - Fulham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A 11 journées de la fin, Liverpool n’a plus le choix et doit passer la vitesse supérieure pour accrocher une place dans le Top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Lesont connu une période délicate avec 4 revers consécutifs en Premier League, mais se sont repris le week-end dernier en dominant la lanterne rouge, Sheffield United (2-0) grâce à des réalisations de Curtis Jones et de Bryan contre son camp. Ce résultat logique devait redonner confiance à une équipe de Liverpool, qui avait signé des prestations intéressantes mais qui rencontrait des problèmes d’efficacité dans les 2 surfaces. Malgré ce regain de forme, les hommes de Klopp se sont logiquement inclinés pour la 5fois consécutivement à Anfield face à Chelsea (0-1). Peu inspiré offensivement, Liverpool n’a toujours pas marqué sur action de jeu à domicile en 2021 et a laissé des boulevards aux. En effet, l’axe des Reds est en chantier depuis les blessures de Matip, Gomez et Van Dijk, tandis qu’offensivement si Mohamed Salah tient son rang avec 17 buts inscrits, Sadio Mané et Roberto Firmino se montrent moins efficaces face au but. Au rayon des bonnes nouvelles, Klopp peut compter sur les retours de Diogo Jota et Fabinho, tandis que Curtis Jones confirme tout son potentiel dans le cœur du jeu.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Lesn’auront pas un match facile face à une équipe de Fulham qui fait preuve d’un bel état d’esprit depuis quelque temps. En effet, lesse sont relancés dans la course au maintien en revenant à 3 points de Newcastle. Les hommes de Scott Parker se montrent notamment solides défensivement puisque sa formation possède la 8défense de Premier League, malgré une 18place au général. Lors des 6 dernières journées, Fulham n’a encaissé que deux buts face à Burnley et en milieu de semaine lors du revers face à Tottenham (0-1). Face aux, les Londoniens ont livré de nouveau une très bonne prestation mais ont payé leur manque de tranchant dans les 15 derniers mètres. Lors du match aller, lesavaient posé de nombreux problèmes aux hommes de Jurgen Klopp (score final 1-1). A Anfield, Liverpool devrait s’imposer face à Fulham dans une rencontre avec moins de 4 buts, entre deux attaques en difficulté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Fulham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !