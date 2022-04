Pronostic Lille Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lille – Strasbourg cadenassé

Champion de France en titre, Lille ne connaît pas la même réussite cette saison. En effet, le club nordiste pointe en 9position avec 7 points de retard sur les équipes qui luttent pour l'Europe, dont fait partie Strasbourg. L'équipe de Jocelyn Gourvennec s'attend à finir cette saison sans la moindre qualification à une compétition européenne alors que le club s'était récemment hissé en 8de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. Cette semaine de Ligue 1 avait très mal débuté pour le club nordiste qui s'est incliné dans le derby face à Lens (1-2). Ensuite, les Lillois avaient l'opportunité de se relancer à Reims mais ont au contraire coulé. En effet, les joueurs nordistes avaient égalisé sur une superbe réalisation de Renato Sanches mais se sont ensuite fait surprendre dans le temps additionnel par le stade de Reims (2-1). Tombé dans le piège rémois, le LOSC va avoir fort à faire ce dimanche face à la surprise de la saison en Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg.

En effet, alors que tout le monde pensait que le club alsacien allait perdre de sa vitesse au fil de la saison, ce dernier est même revenu dans le coup pour jouer le podium de la Ligue 1. Invaincu lors des 11 dernières journées de championnat, Strasbourg compte le même nombre de points que Rennes, troisième. Dernièrement, la formation alsacienne a obtenu d'excellents résultats face à des adversaires directs avec un succès sur Monaco (1-0) et un nul face à Lyon (1-1). En milieu de semaine, poussé par son superbe public, le Racing a réalisé une très bonne opération face au Stade Rennais (2-1) grâce à des réalisations de Diallo et Ajorque. Les attaquants strasbourgeois ont récolté beaucoup d'éloges depuis le début de saison, mais la défense alsacienne se montre également excellente (35 buts encaissés en 33 matchs). Pour cette affiche, on pourrait voir un match cadenassé avec moins de 3 buts dans la rencontre, comme lors de 9 des 11 derniers matchs disputés par le Racing Club de Strasbourg qui pourrait même enchaîner une nouvelle victoire face à des Lillois décevants.