Pronostic Lille Pau : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Lille fait le job face à Pau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lille revit depuis que Paulo Fonseca a repris l’équipe cet été. Moribonds sous les ordres de Jocelyn Gourvennec, le club lillois a retrouvé de l’élan avec le coach portugais. A la moitié du championnat, la formation nordiste est dans le coup pour la course aux places européennes en Ligue 1. En effet, le LOSC pointe actuellement en 6position avec 3 points de retard sur Rennes et Monaco. Invaincu lors des 6 dernières journées, Lille s’est imposé à Clermont lors de la reprise (2-0) avant de partager les points avec Reims (1-1) et Brest (0-0). Le week-end dernier, les Nordistes ont renoué brillamment avec le succès en explosant Troyes (5-1) à Pierre Mauroy. Porté par son duo d’attaque David – Bayo, le LOSC a surclassé une formation troyenne qui venait pour prendre au moins un point. Depuis la reprise, Lille peut compter sur un Momo Bayo retrouvé. En difficulté depuis son transfert dans le Nord, l’ancien clermontois a marqué 4 buts lors des 4 derniers matchs auxquels il a participé. Pour son entrée en lice dans cette Coupe de France, Lille avait fait le taf à domicile, déjà face à Troyes (2-0), et on peut penser qu'une épopée dans cette compétition intéresse le club.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Pau a un objectif principal cette saison, le maintien en Ligue 2. Les Béarnais ont réussi cette mission lors des 2 derniers exercices mais ont dû s’employer. Actuellement, la formation de Didier Tholot se trouve en 15position avec 3 points d’avance sur le 1er relégable, Rodez, et vont devoir encore lutter. Les Palois peuvent avoir quelques frayeurs car des équipes comme Dijon, Saint-Etienne ou Niort vont mieux. A l'inverse, depuis la fin du Mondial, le club béarnais souffre en L2 avec 3 défaites et 1 nul lors des 4 dernières journées disputées. La seule bonne note sur cette période fut la victoire en Coupe de France obtenue contre un Montpellier en méforme et remanié, au Nouste Camp (2-1). Pour cette affiche des 16de finale, Lille devrait faire valoir son statut pour prendre le meilleur sur une équipe paloise pas au mieux.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(296€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille Pau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !