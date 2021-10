Pronostic Lille OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Lille – OM avec des buts de chaque côté

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€ offert + 10€ en EXCLU

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lille OM :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lille, champion de France en titre, a débuté sa campagne européenne par un nul face à Wolfsbourg (0-0). Dominateurs, les Lillois n’ont pas trouvé les ressources pour faire sauter le verrou allemand. En milieu de semaine, les hommes de Gourvennec ont été décevants en Autriche face à Salzbourg (2-1) en concédant deux penaltys, transformés par le prometteur Adeyemi. Ce revers intervient alors que les Dogues semblaient un peu mieux en Ligue 1. En effet, dans le dur depuis le départ de la saison, le club nordiste venait pour la première fois de la saison d’enchainer deux victoires consécutives face à Reims (2-1) et sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Le buteur canadien, Jonathan David, s’était montré à son avantage lors de ces deux succès en inscrivant 3 buts, mais c'est Yilmaz qui a marqué mercredi en C1. Neuvième du classement, le LOSC ne compte que 3 points de retard sur le 3, qui n’est autre que … l’Olympique de Marseille.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Après avoir réalisé une excellente entame de saison, l’OM cale. En effet, les Marseillais sont restés invaincus lors de ses 7 premiers matchs de championnat avant de s’incliner à domicile face au Racing club de Lens. Le jeu très ambitieux, mais aussi très éprouvant physiquement, mis en place par Sampaoli, semble connaître un coup d’arrêt, suite à une baisse physique de ses protégés qui enchaînent les rencontres tous les 3 jours avec la Ligue 1 et l’Europa League. Tenus en échec par le Lokomotiv Moscou et Galatasaray en Europa League, les Marseillais n’ont remporté qu’une seule de leurs 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues, face à Rennes. Marseille se déplace à Lille avec l’ambition de retrouver le chemin de la victoire. Cette confrontation entre deux équipes au potentiel offensif intéressant devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté comme lors des 3 derniers matchs du LOSC.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lille OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !