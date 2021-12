Pronostic Levante Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence sur sa lancée face à Levante

Lundi soir, la 18journée de Liga s'achève avec un derby entre Levante et le FC Valence, deux équipes qui n'ont pas les mêmes objectifs. De son côté, Levante est tout simplement la lanterne rouge de ce championnat espagnol. Avec seulement 8 points pris en 17 matchs (0 victoire, 8 nuls et 9 défaites), le club de l'ancien attaquant valencian Soldado fait pâle figure. Levante s'est même fait sortir de la Coupe du Roi en milieu de semaine par le club amateur d'Alcoyano, aux tirs au but. De son côté, Valence espère retrouver les places européennes en fin de saison. Après un dernier exercice compliqué marqué par la vente de nombreux joueurs pour renflouer les caisses, le club Ché a mis le grappin sur l'excellent entraîneur de Getafe José Bordelas. Sous ses ordres, Valence est à une belle 7place à l'orée de cette journée. Après un passage à vide entre mi-septembre et fin octobre, le club des Soler et Guedes reste sur 4 victoires consécutives, 2 qualifications en Coupe du Roi et 2 succès en championnat, chez le Celta Vigo (1-2) et à domicile face à Elche (2-1). Sur sa lancée, Valence pourrait s'imposer chez un voisin dans le dur.