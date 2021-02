Pronostic Lens OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens plombe l’OM

Le promu lensois réalise une excellente saison, avec une septième place au général. Les Nordistes viennent de s'imposer sur le terrain de la Mosson face à une formation montpelliéraine en difficulté lors des dernières semaines (1-2). Les excellents Doucouré et Kakuta ont permis aux Sang et Or de décrocher une nouvelle victoire. Les Nordistes restent, en revanche, sur deux défaites à Bollaert face à Strasbourg (0-1) et Nice (0-1). Le club lensois espère se relancer à domicile face à une formation marseillaise, dans le dur. Les hommes de Franck Haise se sont récemment imposés au Stade Vélodrome en match en retard sur une réalisation de Banza (0-1). Avec 34 points après 22 journées, le club lensois ne risque pas grand-chose et devrait se faire plaisir dans cette fin de saison. En face, Marseille vit des heures sombres, le club phocéen a fait face ce week-end à la violence de ses supporters, mécontents des résultats. Les hommes d'André Villas-Boas, qui a déposé sa démission mardi, viennent de s'incliner lors des 4 dernières rencontres disputées. Les Marseillais se sont inclinés face au PSG (2-1) lors du Trophée des Champions, puis contre Nîmes (1-2), Lens (0-1) et Monaco (1-3) en championnat. En plus de ses piètres prestations sur le terrain, l'OM connait des problèmes en interne avec des conflits entre les joueurs. Dans une période de conflit au sein du club phocéen et à quelques jours du Classico face au PSG, un succès en terre nordiste atténuerait l'ambiance délétère qui tourne autour du club. Néanmoins, au regard de sa dynamique actuelle, l'OM ne semble pas vraiment en mesure de ramener un résultat de ce déplacement à Lens.