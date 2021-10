Pronostic Lens Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens se reprend face à Metz

Excellent la saison dernière, le Racing club de Lens a poursuivi sur le même rythme lors de ce nouvel exercice. En effet, Les lensois occupent la 2position du classement de Ligue 1 derrière le PSG. Les Sang et Or accusent déjà 9 points de retard sur le leader parisien mais mènent la meute derrière l’intouchable club de la capitale. Invaincu lors des 6 premières journées, Lens a ensuite essuyé son premier revers face au Racing club de Strasbourg (0-1), dans un Bollaert privé de ses supporters. Repartis de l’avant avec une très belle victoire au stade Vélodrome face à Marseille (2-3), la formation lensoise a ensuite enchainé contre Reims (1-0). En revanche, le week-end dernier, les Nordistes se sont inclinés sur la pelouse de Montpellier (1-0).enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Metz avait été l’une des agréables surprises de la saison dernière, ce qui lui avait permis d’obtenir un maintien assez rapide. La donne semble différente cette année, puisque le club lorrain se retrouve déjà dans la zone de relégation en 18position, avec deux unités de retard sur le premier non relégable. Les Messins ont seulement remporté un succès cette saison, face à une équipe brestoise dans une situation encore plus compliquée. La défaite concédée dans le temps additionnel face à Angers avant la trêve a semble-t-il marqué les Grenats qui ont subi un nouveau lourd revers face au Stade Rennais (3-0). De plus, le FC Metz a compté plusieurs absences importantes lors des dernières semaines avec les Niane, Niakaté ou Kouyaté forfait. En quête de rachat après son revers à Montpellier, Lens devrait profiter de la réception d’une équipe messine à sa portée et diminuée pour se relancer devant son public qui sera de retour après 2 matchs de huis clos.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lens Metz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !