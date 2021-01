Pronostic Leipzig Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Match ouvert entre Leipzig et l'Union Berlin

de Bundesliga à l'orée de cette journée, Leipzig rêve de titre même s'il sera sans doute encore difficile d'aller chercher le Bayern, déjà à 4 points. Les coéquipiers de Nkunku marchent au ralenti depuis deux journées puisqu'ils restent sur une défaite à domicile face à Dortmund (1-3) et un nul à Wolfsbourg (2-2). Les deux dernières rencontres de Leipzig ont donc vu 4 buts chacune, et les filets trembler à chaque fois des deux côtés.

du classement à 4 points de son adversaire du jour, l'Union Berlin est la belle surprise de cette Bundesliga. Dans la lignée de sa belle année dernière en tant que promu, le club de la capitale peut espérer aller chercher une participation européenne historique. Invaincu depuis 6 journées, l'Union Berlin a bien repris début 2021 avec deux victoires face au Werder (0-2) et face à Leverkusen (0-1), pour un nul face à Wolfsbourg (2-2). 8 des 10 derniers matchs de l'Union Berlin a vu des buts des deux côtés et face à une équipe de Leipzig qui marque et encaisse pas mal en ce moment, le même scénario devrait se répéter.