Pronostic Leicester West Bromwich Albion : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Leicester se sort du piège West Bromwich Albion

En s'imposant dimanche à Wembley face à Southampton (1-0), Leicester s'est offert le droit de participer à la finale de la FA Cup face à Chelsea. Cet excellent résultat confirme l'excellente saison des, qui pointent en 3position de Premier League. Les hommes de Brendan Rodgers sont cependant toujours sous la menace du retour de Chelsea, West Ham et Liverpool. Après avoir vécu une dernière ligne droite d'exercice compliquée l'an passé, les Foxes ne veulent pas revivre la même fin douloureuse. Ce match en retard pourrait permettre à Leicester de se donner un petit matelas d'avance dans cette fin de saison. Actuellement, Leicester peut compter sur un Kelechi Iheanacho en grande forme. L'international nigérian a inscrit 10 réalisations lors des 7 derniers matchs de son équipe, dont le but décisif face aux Saints en demi-finale de la FA Cup. En Premier League, Leicester reste sur deux défaites face à deux adversaires directs, Manchester City (0-2) et West Ham (3-2). De son côté, West Bromwich Albion lutte pour se maintenir mais affiche un déficit de 9 points par rapport à Burnley. Lesrestent sur deux très bons résultats puisqu'ils se sont largement imposés à Stamford Bridge face à Chelsea (5-2) avant d'enchaîner face à Southampton (3-0). Porté par son duo Pereira – Robinson, WBA semble cependant avoir réagi trop tardivement pour espérer se sauver. Les hommes de Sam Alladyce vont cependant tenter de finir la saison sur une bonne note et de poursuivre sur leur excellente série. Très solide cette saison, Leicester devrait se sortir du piège WBA et confirmer leur position dans le Top 4 de Premier League.