Pronostic Leicester Legia Varsovie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Leicester se relance face au Legia Varsovie

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Leicester Legia Varsovie chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce groupe C d’Europa League est certainement l’un des plus ouverts. En effet, les 4 équipes du groupe peuvent toujours se qualifier. Du Napoli, 1, au Spartak dernier, seulement 3 points séparent toutes ces formations (à noter que Naples se déplace à Moscou mercredi soir). De son côté, Leicester est en troisième position avec 2 points de retard sur le club italien et 1 seul sur le Legia. Un succès face aux Polonais ce jeudi permettrait auxde prendre l’une des 2 premières places avant un déplacement important à Naples lors de la dernière journée. Tenu en échec par les hommes de Spalletti lors de la 1ière journée (2-2), Leicester s’est ensuite fait surprendre en Pologne face au Legia (1-0). La double confrontation face au Spartak Moscou nous a offert un match dantesque en Russie (3-4) marqué par le quadruplé de Daka. Au retour, les hommes de Brendan Rodgers se sont contentés du nul (1-1) et regrettent le penalty manqué par Vardy en fin de match. A l’image de son parcours en Europa League, Leicester est décevant en Premier League avec une 12place. Le week-end dernier, les Foxes ont été surclassés par Chelsea (4-0) au King Power Stadium. Pour cette rencontre, Rodgers était privé de Wesley Fofana et de Youri Tielemans, deux éléments importants dans le dispositif de Leicester.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Legia Varsovie se présentait comme le « petit poucet » du groupe. Bien parti avec deux succès d’entrée, le club polonais a pris les commandes de la poule. Ensuite, le Legia a connu une sévère désillusion face au Napoli avec deux lourds revers (3-0 et 1-4). Ces mauvais résultats confirment la mauvaise passe actuelle vécue par le club polonais. En effet, le club basé à Varsovie est actuellement dans la zone de relégation avec un bilan de 3 victoires pour 10 défaites. De plus, lors des 9 derniers matchs, le Legia a subi 8 revers pour un seul succès en Coupe de Pologne face à une formation évoluant dans les divisions inférieures. En quête de points avant son difficile déplacement à Naples de la dernière journée, Leicester devrait prendre le dessus sur un Legia dans le dur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Legia Varsovie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !