Pronostic Leicester Brighton : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Leicester – Brighton, les Foxes face à un mur

Cette opposition entre Leicester et Brighton lors des 8de finale de la FA Cup met aux prises deux formations de Premier League. Lesjouent le haut du tableau et occupent une très belle troisième place, à seulement 2 points de Manchester United. Un peu moins bien, les hommes de Brendan Rodgers rencontrent des difficultés lors des dernières rencontres. En effet, Leicester s’est seulement imposé une seule fois lors des 4 dernières journées, et cela face à une formation de Fulham, relégable (0-2). Tenus en échec à Everton (1-1), less’étaient ensuite inclinés à domicile face à Leeds (1-3). Ce week-end, dans une triste rencontre au King Power, Leicester et Wolverhampton se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Brighton sort d’une excellente période. Les hommes de Graham Potter sont invaincus lors des 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Cette excellente dynamique permet auxde compter 10 points d’avance sur le premier relégable, Fulham. Les partenaires de Neal Maupay viennent de réaliser des performances de premier plan en tenant tête à City (avec seulement une défaite 1-0) et en s’imposant à Anfield face à Liverpool (0-1) ou contre Tottenham (1-0). Ce week-end a grappillé un nouveau point, à Brighton, dans une énième rencontre avec peu de buts. Cette réussite vient d’une solidité retrouvée, articulée autour de l’excellent trio défensif, White-Dunk-Webster. Sur leur lancée, les Seagulls devraient poser de nombreux problèmes à Leicester. Nous voyons un huitième de finale avec peu de buts, moins de 3 lors des 90 minutes.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leicester Brighton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !