Pronostic Legia Varsovie Bodo/Glimt : Analyse, cote et pronostic du match de qualification pour la Ligue des Champions

Le Legia assure face à Bodo/Glimt

Pour lancer sa saison, le Legia Varsovie affrontait le club norvégien de Bodo/Glimt en barrage aller de la Ligue des Champions la semaine dernière. Les partenaires d'Artur Boruc se sont montrés efficaces pour s'imposer sur la pelouse du champion de Norvège. Bien aidé par leur nouvelle recrue, l'azéri Mahir Emreli, auteur d'un doublé, le club polonais a pris une option sur la qualification (3-2). Champion national l'an passé devant Rakow, le club de Varsovie compte des absences importantes de son adversaire puisque le meilleur buteur de Bodo/Glimt le tchèque Tomas Pekhart, retenu pour l'Euro, profite de quelques jours de repos. Lors de cette intersaison, le Legia s'est attaché les services de Lindsay Rose passé par Valenciennes ou l'Olympique Lyonnais. De son côté, Bodo/Glimt n'a pas su profiter de son avantage physique pour s'imposer. En effet, si le Legia n'a toujours pas repris son championnat, le club norvégien a déjà disputé 11 rencontres lors de cette nouvelle saison. Champions la saison passée devant Molde, les hommes de Knutsen se retrouvent déjà à 5 unités de leur rival. Lors du match aller face au Legia, le club norvégien a très mal débuté en encaissant un but dès la 2e minute. Les Norvégiens ont réduit à deux reprises le score, mais ont été pénalisés en fin de rencontre par l'expulsion de Konradsen, qui manquera par conséquent son match retour. Auteur d'une excellente saison dernière, Bodo a perdu plusieurs joueurs majeurs comme Junker, Hauge ou Zinckernagel. Arrivé à l'intersaison de Stabaek, le jeune attaquant Erik Botheim s'est parfaitement intégré dans sa nouvelle équipe et a déjà inscrit 7 buts en championnat. De plus, l'espoir norvégien a signé sa première réalisation sur la scène européenne lors du match aller. Pour cette affiche, le Legia, à domicile, devrait assurer en accrochant le nul dans un match avec plus d'un but.