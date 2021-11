Pronostic Leeds Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Leeds – Crystal Palace avec des buts de chaque côté

En cette fin d’année civile en Angleterre, la Premier League va nous offrir un mois de décembre intense avec des rencontres tous les 3 jours. Après avoir joué le week-end dernier, Leeds et Crystal Palace enchaînent en milieu de semaine. Surprise de la saison dernière, Leeds vit un exercice nettement plus compliqué. En effet, après 14 journées, lesoccupent seulement la 17place, première non relégable, avec 3 points d’avance sur Burnley et Norwich. Les hommes de Bielsa ont seulement remporté deux matchs cette saison en championnat : face à Watford à domicile (1-0) et contre Norwich en déplacement (1-2). Ces succès obtenus contre les 2 promus montrent que Leeds n’a pas retrouvé son efficacité de la saison passée. Auteur de 17 buts l’an passé, Bamford est absent depuis de longues semaines. Lespaient certainement l’indisponibilité de leur joueur le plus efficace même si l'ancien ailier rennais Raphinha fait vraiment le job (5 buts déjà). Le week-end dernier, les hommes de Bielsa sont allés prendre un bon point à Brighton (1-0), qui réalise un bon début de saison. Dans son stade d’, Leeds se montre solide face à des adversaires à sa portée, puisqu’il ne s’est incliné que contre Liverpool (0-3) et West Ham (1-2). Mis à part ce match face à Liverpool, Leeds a marqué sur tous ses matchs à domicile cette saison, toutes compétitions confondues.chez⇒ ⇒⇐ ⇐11du classement, Crystal Palace a été l’une des bonnes satisfactions de ce début de saison malgré un calendrier difficile puisqu’ils ont déjà affronté, Chelsea, West Ham, Tottenham, Liverpool, Leicester, Arsenal ou Manchester City. Hormis contre leset les, Palace a toujours pris des points face à ces adversaires avec notamment des succès face aux Spurs et surtout à l’Etihad face à City. En revanche, les hommes de Vieira ont connu une désillusion le week-end dernier en s’inclinant contre Aston Villa à Selhurst Park (1-2). Calé dans le ventre mou en 11position, Palace propose un jeu très agréable depuis les arrivées des Andersen, Guehi ou Odsonne Edouard, même si c'est toujours Zaha et Benteke qui dominent le classement des buteurs à Palace (4 buts chacun). La révélation de ce début de saison est le jeune Gallagher, qui a même été appelé par Southgate lors des derniers rassemblements internationaux. Ce Leeds – Palace s’annonce agréable entre deux équipes joueuses, et on pourrait voir des buts de chaque côté comme lors de 2 derniers matchs à domicile de Leeds et les 2 dernières rencontres de Palace.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leeds Crystal Palace détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !