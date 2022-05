Pronostic Leeds Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea enfonce Leeds

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Leeds Chelsea chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une excellente saison pour son retour en Premier League, Leeds est proche de la catastrophe lors de ce nouvel exercice. En effet, lesviennent de basculer dans la zone de relégation lors de l’ultime ligne droite. Les joueurs de Jesse Marsch comptent le même nombre de points que Burnley mais une différence de buts défavorable. Tout est encore jouable pour le maintien car lors des deux dernières journées, Leeds affronte deux adversaires à sa portée et qui ne jouent plus rien, Brighton et Brentford. Le week-end dernier, Leeds a connu une entame catastrophique face à Arsenal (2-1). Rapidement menés de 2 buts avec notamment une grossière erreur de Meslier, les Peacocks ont également vu leur capitaine Ayling être exclus. Déjà privé de Bamford, Roberts, et de Dallas qui s’est cassé la jambe contre City, Leeds ne pourra donc pas compter sur leur meneur d'hommes lors de la réception de Chelsea. Pour tenter de glaner un point crucial dans l’optique du maintien, les protégés de Marsch comptent sur le soutien inconditionnel d’Elland Road.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Chelsea n’est pas au mieux lors des dernières semaines. En effet, lesn’ont remporté qu’un seul de leurs 5 derniers matchs de championnat face à West Ham (1-0), qui plus est en toute fin de rencontre. Le week-end dernier, les Londoniens avaient le match en main face à Wolverhampton grâce à un doublé de Lukaku. Habituellement très solides, lesse sont endormis et ont permis à Wolverhampton (2-2) d’arracher un point inespéré. Cette mauvaise passe a des conséquences puisqu’Arsenal est revenu à 1 point tandis que Tottenham est à 5 unités. Les Blues ont besoin d’un succès pour s’assurer quasiment une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Le passage délicat vécu par Chelea peut certainement s’expliquer par la situation particulière du club, sur le point d’être vendu. Pour affronter Leeds, Tuchel devrait aligner une équipe compétitive mais aussi garder des forces vives pour la finale de la FA Cup de samedi face à Liverpool. Supérieurs, les Blues devraient enfoncer une équipe de Leeds en plein doute.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(326€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Leeds Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !