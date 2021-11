Pronostic Le Havre Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre ambitieux face à Amiens

Décevant ces dernières saisons, Le Havre se monte nettement plus intéressant lors de ce nouvel exercice alors que les objectifs initiaux étaient modérés. Après 15 journées, le HAC se trouve dans le wagon des barragistes pour la montée, avec une 5e place au général. Cependant, cette position ne tient qu'à un fil puisque le Paris FC pousse derrière pour revenir. Formation solide de Ligue 2, le Havre ne s'est incliné qu'à 2 reprises depuis le début de saison, face au Paris FC et plus surprenant sur la pelouse de Dunkerque. Lors de son dernier match à domicile, le club normand a été tenu en échec par Valenciennes (0-0). En revanche, pour leur dernier match, les Havrais ont assumé leur statut en Coupe de France en s'imposant à Vierzon (0-2) grâce à Alioui et Ba. L'ancien Niortais pourrait être l'un des éléments majeurs lors de cette fin de saison pour Paul le Guen.

En face, Amiens souffre depuis sa descente en Ligue 2. Comme souvent dans pareille situation, le club picard a vu partir de nombreux joueurs désireux de prolonger l'aventure dans l'élite. Cette vague de départs avait amoindri Amiens qui avait cependant trouvé les ressources pour se maintenir l'an dernier. A l'intersaison, les dirigeants picards ont jeté leur dévolu sur Philippe Hinschberger, auteur d'un excellent dernier exercice avec Grenoble. Depuis ses 3 revers consécutifs en ouverture du championnat, la formation picarde ne s'est inclinée qu'à deux reprises face à Rodez et contre Valenciennes. En revanche, les Amiénois sont les champions du match nul avec pas moins de 8 en 15 journées. A domicile, le Havre prêt à jouer son rôle de trouble-fête pour la montée devrait être en mesure d'accrocher la victoire face à des Amiénois dans le dur et seulement 19au classement.