Pronostic Lazio Rome Sampdoria Gênes : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio doit battre la Sampdoria dans l'optique de retrouver la C3

Après sa qualification pour la saison 2020-2021 en Ligue des Champions, la Lazio ne parvient plus à se hisser dans le top 4 du championnat italien. Cette année encore elle se retrouve distancée avec 10 points de retard sur le 4. L'objectif à présent est de prendre la 5e ou la 6place, qualificative pour la C3. 6, la Lazio n'a que 3 points d'avance sur la Fiorentina. Pour parvenir à jouer l'Europe l'année prochaine, la bande de Ciro Immobile devra se montrer beaucoup plus constante. C'est passé de justesse contre la Spezia la semaine dernière (3-4) avec un nouveau but d'Immobile, le 27en 30 matchs de Serie A. En amont, la formation romaine avait chuté à la maison dans l'Olimpico face au leader Milanais (1-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Sampdoria joue son maintien dans l'élite italienne à quelques journées de la fin. 15au classement, elle possède un léger matelas d'avance sur le premier relégable Cagliari (5 points). Lesétaient encore en grand danger il y a 10 jours, la situation va beaucoup mieux pour le club de Gênes. En effet, après un match nul convaincant et crucial sur la pelouse de l'Hellas Vérone (1-1), l'ancienne formation de l'emblématique Roberto Mancini a remporté le derby de Gênes face au Genoa sur le score de 1 but à 0. Une victoire qui creuse l'écart avec le club rival (19, 25 points). Toutefois, la fin de championnat s'annonce coriace pour les joueurs de la Samp. Suite à cette rencontre face à la Lazio, ils recevront la Viola avant un déplacement dangereux face à un Inter Milan qui joue le titre. A domicile et au-dessus sur le papier, la Lazio pourrait l'emporter.