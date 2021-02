Pronostic Lazio Bayern Munich : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Le Bayern Munich prend une option face à la Lazio !

La Lazio accueille le champion en titre, le Bayern Munich, dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club romain s'est qualifié en sortant 2de son groupe, dans lequel on trouvait le Borussia Dortmund, le Club Bruges et le Zénith Saint-Pétersbourg. Fortement contrariée par plusieurs cas de Covid au sein de l'effectif lors de sa campagne européenne, la Lazio a réussi l'exploit de rester invaincue avec 2 victoires pour 4 nuls. Sur le plan national, les hommes de Simone Inzaghi pointent (avant le match de la Juve lundi soir) en 4position avec 10 points de retard sur l'Inter, première. En pleine forme, lesviennent de signer 7 victoires pour une défaite, face au leader intériste, lors des 8 dernières journées de Serie A. De plus, le club romain a décroché de précieux succès lors des dernières semaines, notamment face à la Roma dans le derby (3-0) ou contre l'Atalanta Bergame (1-3), également qualifiée pour les 8de finale de la C1. La Lazio s'appuie sur un Ciro Immobile toujours aussi performant et auteur de 14 réalisations. Ce week-end, c'est l'Espagnol Luis Alberto qui s'est signalé en inscrivant le but décisif face à la Sampdoria de Ranieri (1-0). De son côté, le Bayern est un peu moins bien depuis son titre de champion du monde des clubs. Le club bavarois avait déjà peiné au Qatar pour s'imposer et reste depuis sur deux journées sans victoire. Heureux d'avoir pu revenir au score face à l'Arminia Bielefeld (3-3), le Bayern s'est ensuite incliné sur la pelouse d'une excellente formation de l'Eintracht Francfort (2-1). À noter que Leroy Sané, arrivé de City cet été, a certainement signé l'une de ses meilleures prestations depuis son transfert. L'international allemand a martyrisé la défense de Francfort sur la réduction du score de Lewandowski. À l'instar du PSG mardi dernier, le Bayern devrait être capable une nouvelle fois d'élever son niveau lorsqu'il s'agit d'un gros match européen. Le club allemand se présente en Italie avec quelques absences importantes, puisque Tolisso est blessé, tandis que Thomas Müller et Benjamin Pavard devraient de nouveau manquer ce choc. Habitué à hausser le ton en C1, le Bayern devrait s'imposer d'entrée face à une Lazio beaucoup moins expérimentée.