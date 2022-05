Pronostic Juventus Inter Milan : Analyse, cotes et prono de la finale de Coupe d'Italie

L’Inter Milan confirme sa suprématie sur la Juventus

La finale de la Coppa Italia nous offre une superbe affiche, à Rome, entre les deux derniers champions d'Italie, la Juventus et l'Inter Milan. Pendant la dernière décennie, la Vieille Dame a surclassé la Serie A mais a vu sa superbe série s'arrêter l'an passé, devancé par … l'Inter. Pour ce nouvel exercice, le Scudetto est une nouvelle fois inaccessible pour la Juve et va finir dans les mains de l'une des deux équipes milanaises. Victorieux de la Coupe d'Italie l'an passé, la Juve avait affronté en début d'année civile l'Inter en Super Coupe. Les Nerazzurri avaient arraché la victoire à la dernière seconde de la prolongations grâce à une réalisation d'Alexis Sanchez. Cette Coupe d'Italie est le dernier moyen pour la Juventus de décrocher un trophée. Eliminé dès les 8de finale de la Ligue des Champions par Villareal, les Bianconeri sont assurés de finir dans le Top 4 de Serie A mais sont distancés pour le titre. Sans être resplendissants, les Turinois avaient fait le taf lors des dernières semaines en disposant notamment de Sassuolo (2-1) ou de Venise (2-1) mais ont connu un coup d'arrêt le week-end dernier en s'inclinant contre un Genoa (2-1) qui lutte pour son maintien. Dybala avait pourtant ouvert le score mais les Bianconeri ont craqué en fin de match, encaissant deux buts coup sur coup. Pour affronter l'Inter, Allegri sera privé des Chiesa, Locatelli, Danilo ou McKennie. De son côté, le champion d'Italie en titre a connu beaucoup de changements lors de l'intersaison mais est tout de même resté compétitif. Après avoir donc remporté la SuperCoupe d'Italie face à la Juventus, les Intéristes se livrent un formidable duel avec le Milan AC pour le Scudetto. Actuellement, les accusent deux points de retard face aux Rossoneri. Pour tenter de renverser cette tendance, l'Inter doit s'imposer lors des deux dernières journées face à Cagliari et la Sampdoria Gênes et compter sur un faux-pas du Milan AC face à l'Atalanta Bergame ou contre Sassuolo. Avant de penser à la Serie A, la bande à Inzaghi va tenter de décrocher un nouveau trophée en remportant cette finale de Coupe d'Italie face à la Juventus. Pour se hisser à ce stade de la compétition, les Intéristes sont se sont notamment défaits du Milan AC lors d'une double confrontation en demi-finale (0-0 à l'aller, 3-0 au retour avec un doublé de Lautaro Martinez). En Serie A, l'Inter reste sur un succès compliqué face à Empoli (4-2) avec un nouveau doublé de l'Argentin est l'homme en forme des Intéristes dans cette dernière partie de saison avec 7 buts inscrits lors des 6 dernières journées. Vainqueur de la SuperCoupe et de son dernier match de championnat face à la Juve, l'Inter semble en mesure de remporter le titre.