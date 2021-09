Pronostic Irlande du Nord Suisse : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Suisse se sort du piège tendu en Irlande du Nord

Présente en France en 2016, l'Irlande du Nord n'a pas réussi à se qualifier pour le dernier championnat d'Europe. Les Nord-Irlandais ont pourtant disputé la finale des repêchages de la Ligue des Nations mais se sont inclinés contre la Slovaquie. Dans le cadre de ces éliminatoires pour le Mondial 2022, la sélection nord-irlandaise est tombée dans un groupe relevé avec notamment l'Italie, récente championne d'Europe, et la Suisse, quart de finaliste du dernier Euro. Actuellement, l'Irlande du Nord occupe la 4e place avec 3 points de retard sur le 2e, la Suisse. Depuis le début de cette campagne, les Irlandais ont disputé 3 rencontres pour une défaite en Italie (0-2), un nul contre la Bulgarie (0-0) et une victoire en Lituanie (1-4). Le week-end dernier, l'Irlande du Nord s'est imposée en amical face à l'Estonie (0-1). Privée des frères Evans mais aussi de l'excellent Dallas de Leeds sur ce rassemblement, la sélection irlandaise s'appuie sur le capitaine Davis, ou les attaquants Washington et Lafferty.

Ces dernières années, la Suisse est devenue une valeur sûre du football européen. En effet, la Nati possède une génération intéressante avec les Rodriguez, Seferovic ou Schar qui est très régulière ces dernières saisons dans les tournois internationaux (Xhaka et Shaqiri sont forfait sur ce rasssemblement). Tombés lors de la séance des tirs aux buts en quart de finale du dernier Euro face à l'Espagne, les Suisses sont dans le coup lors de ces éliminatoires pour le Mondial 2022. En effet, la sélection helvète possède seulement 4 points de retard sur l'Italie qui a disputé 2 rencontres supplémentaires. Un succès en Irlande du Nord permettrait à la Nati de se replacer pour la 1ere place directement qualificative (la 2e demande à jouer un barrage). Depuis le départ de ces éliminatoires, les hommes de Murat Yakin ont dominé la Bulgarie (1-3) et la Lituanie (1-0). Le week-end dernier, dans l'affiche du groupe, la Suisse a été toute heureuse d'accrocher un point face à des Italiens entreprenants. Yann Sommer, le portier suisse, a sauvé sa formation en repoussant le penalty de Jorginho. Supérieure à son adversaire sur le papier et en termes d'expérience internationale, la Suisse devrait s'imposer en Irlande du Nord et faire ainsi une belle opération au classement.