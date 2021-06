Pronostic Hongrie France : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro + 200€ offerts direct

Déposez 100€ offerts et misez avec 300€

La Hongrie va tenter de résister

La France déjà bien dans son Euro

Les Bleus dans la continuité

Les compo probables :

La France fait le taf face à la Hongrie

Tombée dans un groupe extrêmement relevé, la Hongrie s'est inclinée lourdement lors de son entrée en lice face au Portugal (0-3). Ce score est à la fois logique et flatteur pour les Portugais qui ont largement dominé ce match mais ont longtemps buté sur la défense hongroise avant de faire la différence en toute fin de rencontre (3 buts inscrits à partir de la 84minute). Comme face au Portugal, la Hongrie comptera sur le soutien de ses fans qui ont le droit de remplir le stade de Budapest alors que les autres enceintes accueillent le public en nombre limité. Pour se qualifier pour ce championnat d’Europe, les Hongrois étaient passés par les barrages où ils avaient battu successivement la Bulgarie et l’Islande. Huitième de finaliste de l’Euro 2016 face à la Belgique (défaite 0-4), la Hongrie est une sélection en progrès mais qui reste un bon cran en-dessous des grandes nations du foot européen.Pour ses débuts dans cet Euro, la France s’est imposée face au Champion du monde 2014, l’Allemagne (1-0). Dans un match à haute intensité, la sélection tricolore s’est appuyée sur les clés de sa réussite en Russie, entre pragmatisme et solidité défensive, avec un supplément de maîtrise technique. Bien en place, les Bleus ont rarement été vraiment mis en danger par la Mannschaft, qui a pourtant eu beaucoup plus le ballon (près de 60% de possession). L’ouverture du score est intervenue sur une magnifique ouverture de Paul Pogba pour Lucas Hernandez, dont le centre a poussé Hummels à marquer contre son camp. Les Français ont ensuite pensé alourdir le score à deux reprises mais Kylian Mbappé a été pris au piège du hors-jeu. De plus, les hommes de Deschamps auraient certainement dû bénéficier d’un penalty pour une faute d’Hummels sur l’attaquant parisien. Cette performance a confirmé que la France était l’un des grands favoris pour le titre cet été. Costaud sur toutes les lignes, les Bleus ont impressionné par leur maîtrise et leur engagement collectifs, avec tout de même des prestations individuelles à souligner, comme celle de Paul Pogba au milieu de terrain.La Hongrie ne dispose pas du vivier français et devrait s’appuyer sur une équipe proche de celle qui a affronté le Portugal. La sélection hongroise déplore l’absence de sa star Dominik Szoboszlai, blessé depuis de longs mois et qui n'a pas pu revenir à temps pour jouer cet Euro. Héros de la qualification face à l’Islande, l’ancien joueur de Salzbourg manque cruellement devant. En face, Didier Deschamps, satisfait de la prestation de ses hommes, devrait s’appuyer sur le même 11. Solide sur toutes les lignes, les Bleus vont devoir cette fois prouver qu’ils sont capables de prendre le jeu à leur compte dans un match où ils devraient logiquement avoir la possession. Ce samedi, le trio offensif composé de Mbappé, Griezmann et Benzema aura la charge de percer le verrou hongrois.: Gulacsi - Fiola, Orban, At. Szalai - Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Botka - Ad. Szalai, Sallai.: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kanté - Pogba, Rabiot - Griezmann - Mbappé, Benzema.Victorieux de son premier match face à l’Allemagne, à Munich qui plus est, l’équipe de France a fait un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale. Les Bleus doivent cependant ne pas sous-estimer cette équipe de Hongrie qui a tenu le Portugal en échec pendant près de 85 minutes. Mais quand on voit l'engagement mis sur la première rencontre de Bleus qu'on disait trop en confiance, on ne peut douter de l'envie des Français à réussir tous leurs matchs. Dans une configuration de match totalement différente à celle de l’Allemagne, la France va devoir faire le jeu, éviter les contre-attaques hongroises et bien défendre sur les coups de pied arrêtés. Avec son potentiel offensif impressionnant sur le terrain mais aussi sur le banc, la sélection tricolore devrait se défaire de la Hongrie et filer en huitième de finale.Retrouvez le Pronostic Hongrie France encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !