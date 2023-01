Pronostic Hellas Verone Cremonese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pas de vainqueur entre Vérone et Cremonese

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Hellas Vérone Cremonese avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En clôture de la 17journée de Serie A, le Hellas Vérone reçoit Cremonese lundi. Cette opposition met aux prises les 2 derniers du classement. Lesoccupent la place de lanterne rouge avec déjà 8 points de retard sur le premier non relégable. Après 16 journées disputées, le Hellas n’a pris des points qu’à 4 reprises lors de sa victoire face à la Sampdoria et lors de 3 nuls contre Bologne, Empoli et lors de la dernière journée sur la pelouse du Torino (1-1). Avant la coupure du Mondial, la formation véronaise avait perdu 10 journées de championnat consécutives mais espère que le nul obtenu contre le Torino mercredi (1-1) va être le début d’une série positive. Arrivé cet été, le Français Henry a marqué 2 buts mais ne s’est plus distingué depuis la 2journée.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Cremonese n’est pas au mieux avec l’avant-dernière place du classement. La Cremo, promue cet été, accuse-elle aussi un retard conséquent sur le premier non relégable à 7 unités de la Spezia. Pour son match de reprise après la Coupe du Monde, la Cremonese faisait face à un gros morceau avec la réception de la Juventus. Malgré une excellente prestation, la Cremo a concédé une défaite cruelle dans les dernières secondes du match. Avant le Mondial, les hommes d’Alvini avaient enchaîné 3 matchs nuls notamment face au champion en titre, le Milan AC. Arrivé cet été du Feyenoord, l’attaquant Dessers est blessé et incertain pour cette rencontre face au Hellas Vérone. Pour cette affiche entre les 2 plus mauvais élèves de Serie A et qui gagnent peu ou pas (0 victoire pour Cremonese, 1 pour l'Hellas), les 2 formations pourraient se neutraliser et se quitter sur un match nul.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hellas Vérone Cremonese encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !