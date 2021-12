Pronostic Guingamp Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp se donne de l’air face à Dijon

Mal embarqué la saison dernière, l'En Avant Guingamp s'en était sorti grâce à une excellente fin de saison et à la reprise de l'équipe par Frédéric Bompard. Comme beaucoup de formations de L2 lors de l'intersaison, l'équipe bretonne a décidé de partir sur un nouveau cycle avec Stéphane Dumont. Actuellement, la formation guingampaise pointe en 15position avec 2 points d'avance sur Dunkerque, première équipe relégable. Les Bretons restent sur deux contre-performances face à Bastia (2-3) et Pau (2-0) où il n'est jamais simple de prendre des points. Néanmoins, les Guingampais ont profité de la Coupe de France pour se relancer avec deux succès sur Liffré (8-0) et le Stade Briochin (1-0) qui leur permettent de participer aux 32de finale de la Coupe de France face à Amiens.

Annoncé comme le grand favori pour la montée en Ligue 1, Dijon est bien loin de ses objectifs. En effet, les Bourguignons pointent seulement en 12place, avec un point de plus que l'En Avant. Ce classement est décevant quand on voit les investissements consentis par le club lors du mercato. En effet, le DFCO avait signé des éléments d'expérience comme Congré, Reynet, Pi ou Le Bihan pour retrouver au plus vite La ligue 1. Malgré cet effectif de qualité, la moutarde n'a jamais prise à Dijon. Capables de coups, les Dijonnais ont remporté leur dernier match de championnat le derby face à Auxerre (3-1). Sur leur lancée, les Bourguignons ont décroché leur ticket pour les 32de finale de la Coupe de France en dominant successivement St Apollinaire et Morteau Montlebon. En revanche, avant ces rencontres, Dijon avait perdu ses 2 matchs de Ligue 2 face au Paris FC et à l'AC Ajaccio. Dans son stade du Roudourou, Guingamp pourrait prendre le dessus sur une formation de Dijon elle aussi très irrégulière.