Pronostic Fribourg Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Fribourg se méfie de Luka Jovic

La 17journée de Bundesliga nous offre une affiche entre deux candidats aux compétitions européennes, Fribourg et l’Eintracht Francfort. Le club dirigé par Christian Streich, Fribourg, se comporte très bien cette saison avec une 9place au général, à seulement 3 points d’un ticket pour l’Europa League. Ce week-end, Fribourg a posé des problèmes au Bayern qui a dû s’employer pour se défaire de l’équipe de Baptiste Santamaria (score final 2-1). Arrivé en début de saison, l’Angevin fait partie des titulaires de cette formation et réalise d’excellents premiers pas dans le championnat allemand. La défaite concédée face aux Bavarois a par ailleurs stoppé une très belle série de 7 matchs sans la moindre défaite en Bundesliga. Fribourg reste sur deux très belles victoires dans son Schwarzwald-Stadion face à Cologne (5-0) et contre le Hertha Berlin (4-1). Outre Santamaria, Fribourg peut compter sur un Vincenzo Grifo très performant et auteur de 7 réalisations, tandis que Nils Pedersen, buteur à l’Allianz Arena, quelques secondes après son entrée en jeu, en est à 6 buts. Fribourg s’attend à affronter un Eintracht Francfort en confiance et boosté par l’arrivée de Luka Jovic.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Jovic a connu ses heures de gloire du côté de l’Eintracht lors des saisons 2017-18 et 2018-19, avec une victoire en Coupe d’Allemagne et une demi-finale de l’Europa League. Lors de son deuxième exercice avec Franfort, l’international serbe avait inscrit la bagatelle de 27 buts toutes compétitions. En situation d’échec depuis son départ à Madrid, Jovic est revenu à la maison. Rentré à l’heure de jeu face à Schalke, l’ancien Madrilène s’est distingué avec un doublé et a rappelé qu’il était un excellent attaquant. En pleine forme et dans une équipe qui lui fait confiance, Jovic pourrait faire parler la foudre face à Fribourg, d’autant plus que cette équipe a encaissé tout de même 26 buts en 16 matchs. La cote du but de Jovic semble très sympa à jouer, qui plus est avec le 1er remboursé en cash offert par PMU qui permet de faire son 1pari sans pression.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Fribourg Eintracht Francfort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !