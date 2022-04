Pronostic Espanyol Barcelone Rayo Vallecano : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L'Espanyol Barcelone enfonce le Rayo Vallecano

12de Liga à l'orée de cette 33journée disputée en milieu de semaine, l'Espanyol Barcelone devrait se maintenir. L'objectif sera alors rempli pour ce promu qui a fait surtout sa moisson dans son stade cette saison. 7meilleure équipe à domicile de Liga, l'Espanyol reste d'ailleurs sur 3 victoires consécutives à la maison, toutes remportées sans concéder le moindre but que ce soit face à Getafe (2-0), Majorque (1-0) ou le Celta Vigo (1-0). Le week-end dernier, les Catalans ont perdu de très peu, dans les dernières minutes, sur la pelouse de l'Atlético Madrid (2-1) malgré un nouveau but de Raul de Tomas (15 buts en Liga cette saison).

Egalement promu, le Rayo Vallecano avait réalisé une première partie de saison de toute beauté. Longtemps dans le top 6 et invaincu à domicile, le club de la banlieue de Madrid est en chute libre. Incapables de l'emporter en Liga en 2022, les coéquipiers de Falcao restent sur une défaite chez la lanterne rouge Alavés (1-0), avec qui il partage le statut de pire équipe à l'extérieur du championnat (6 points pris seulement). Désormais 14, le Rayo Vallecano doit absolument réagir mais n'en semble pas capable. Costaud à domicile, l'Espanyol pourrait l'emporter et quasiment valider son maintien.