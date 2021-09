Pronostic Equateur Paraguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Equateur confirme face au Paraguay

Présent régulièrement lors des Coupes du Monde depuis l'an 2000, l'Equateur a cependant marqué le rendez-vous du Mondial russe. Pour se retrouver au Qatar l'an prochain, les Equatoriens ont bien lancé cette nouvelle campagne puisqu'après 6 journées, laoccupe la 3place de ce mini-championnat. Dominés par les Argentins (1-0) en ouverture, les Equatoriens se sont bien repris puisqu'ils ont signé ensuite trois victoires consécutives face à l'Uruguay (4-2), la Bolivie (2-3) et surtout face à la Colombie (1-6). En revanche, la Tri a manqué son dernier rassemblement puisqu'elle s'est inclinée successivement face au Brésil (2-0) et contre le Pérou (1-2). De plus, la sélection équatorienne a réalisé une Copa América décevante, éliminée dès les quarts de finale par l'Argentine (3-0), sans avoir remporté la moindre victoire.

De son côté, le Paraguay occupe actuellement la 6place du groupe avec un seul point de retard sur les derniers qualifiés. Las'est montrée solide lors de son parcours puisqu'elle n'a perdu qu'une seule fois contre le Brésil (0-2), mais s'est surtout signalée par une accumulation de matchs nuls face au Pérou (2-2), à l'Argentine (1-1), la Bolivie (2-2) et l'Uruguay (0-0). Lors de la dernière Copa America, le Paraguay s'est montré irrégulier avec des victoires sur la Bolivie (3-1) et le Chili (0-2), mais des défaites contre l'Argentine (1-0) et l'Uruguay (1-0). Malgré ces performances sur courant alternatif, la Abirroja s'est qualifiée pour les quarts de finale, face à la Colombie, où elle s'est inclinée lors des tirs aux buts (3-3). La sélection paraguayenne est généralement en difficulté en Equateur puisqu'elle reste sur 10 déplacements sans la moindre victoire (8 revers et 2 nuls). A domicile et avec la présence de son meilleur buteur Enner Valencia (31 buts en 61 sélections), l'Equateur semble en mesure de s'imposer face au Paraguay.