Pronostic Ecosse Danemark : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

10 sur 10 pour le Danemark en Ecosse

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Ecosse Danemark :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette opposition entre l’Ecosse et le Danemark ne revêt plus aucun intérêt dans le résultat final de cette poule F. En effet, les Danois ont assuré depuis longtemps leur ticket pour le Qatar tandis que l’Ecosse sera quant à elle barragiste. Seule nation britannique absente en France en 2016, la sélection écossaise a parfaitement réagi en se qualifiant pour le dernier championnat d’Europe et en s’offrant l’opportunité de décrocher une place pour le Qatar 2022. Lors des éliminatoires, les partenaires d’Andy Robertson ne se sont inclinés qu’une seule fois, au Danemark (2-0), pour 2 nuls contre l’Autriche et l’Israël. Les hommes de Steve Clarke ont fini très fort en remportant leurs 5 dernières rencontres. En milieu de semaine, les Ecossais ont assuré leur place de barragiste en dominant la Moldavie grâce à Patterson et Adams. L’Ecosse s’appuie sur un groupe classique avec les Tierney, Gilmour, Armstrong, McGinn, Robertson ou McTominay.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Excellent lors du dernier Euro avec une demi-finale face à l’Angleterre, le Danemark a poursuivi sur sa lancée lors des éliminatoires pour le Mondial. Les Danois se montrent même impressionnants puisqu’ils ont actuellement remporté tous leurs matchs. De plus, leur bilan est exceptionnel avec 30 buts inscrits en 9 journées et surtout 1 seul but concédé en milieu de semaine dernière face aux Iles Féroé (3-1). Rapidement qualifié pour le Mondial, le Danemark veut désormais finir sur une victoire pour signer un 10/10 de prestige lors de ces éliminatoires. Pour ce rassemblement, le Danemark compte quelques absences puisque les Damsgaard, Braithwaite et Dolberg sont sur le flanc. En revanche, les Schmeichel, Kjaer, Christensen, Maehle, Poulsen ou Wass sont bien présents. Tout simplement impressionnant, le Danemark va sans doute tenter de s’imposer en Ecosse pour signer un parcours parfait et historique lors de ces éliminatoires.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Ecosse Danemark encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !