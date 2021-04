Pronostic Dinamo Zagreb Villarreal : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue Europa

Villarreal confirme chez le Dinamo Zagreb

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Dinamo Zagreb Villarreal chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Dinamo Zagreb réalise une très bonne campagne européenne. Les Croates ont remporté leur groupe de qualification en finissant premiers devant Wolfsberger, le Feyenoord et le CSKA Moscou. Ensuite, le Dinamo s’est imposé face à une formation venue de la Ligue des Champions, le club russe de Krasnodar (4-2 en cumulé). Les Croates ont ensuite signé LA performance des huitièmes de finale de C6 en sortant Tottenham. Battu à Londres par Tottenham à l’aller (2-0), le club de Zagreb a renversé la tendance au retour en s’imposant après prolongations face aux Spurs (3-0) grâce à un triplé de l’international Orsic. En championnat, le Dinamo lutte avec Osijek pour le titre. Les partenaires de l’ancien stéphanois Théophile-Catherine sont à égalité de points avec leur dauphin mais comptent un match en retard.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Villarreal se montre impressionnant en Europa League. En effet, Unai Emery qui compte plusieurs succès dans cette compétition avec le FC Séville, voit ses hommes réaliser un sans-faute dans la compétition. Le Sous-Marin jaune s’est promené lors de la phase de poules avec 5 victoires obtenues en 6 rencontres. Ensuite, les Espagnols se sont tranquillement défaits de deux formations venues de la Ligue des Champions, le RB Salzbourg (4-1 en cumulé) et le Dynamo Kiev (4-0). Après avoir connu un léger passage à vide en Liga, Villarreal vient d’aligner 5 succès consécutifs toutes compétitions confondues et s’est notamment imposé le week-end dernier à Grenade avec un triplé de l’international espagnol Gerard Moreno. Revenu en 6position, le Sous-marin jaune ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Performant en Europe, Villarreal semble en mesure de s’imposer sur la pelouse du Dynamo Zagreb.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dinamo Zagreb Villarreal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !