Pronostic Dijon OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM confirme à Dijon

Le club dijonnais montre des signes d'amélioration ces dernières semaines mais n'arrive pas pour autant à sortir de la zone rouge. L'arrivée de David Linarès a redonné une certaine assise au club bourguignon qui n'a perdu qu'à deux reprises lors des 7 dernières journées, face à deux grosses cylindrées de Ligue 1, le LOSC et l'AS Monaco. Pour son dernier match de 2020, le DFCO avait signé une précieuse victoire à Nîmes (1-3) mais n'a pas été en mesure d'enchainer face à Reims en milieu de semaine (0-0). Les Dijonnais souffrent face aux grosses écuries et retrouvent ce samedi une formation marseillaise, en course pour le titre. En effet, l'Olympique de Marseille a réussi une excellente opération en s'imposant mercredi au Stade Vélodrome face à Montpellier (3-1). Ce succès a replacé les Phocéens en 5position. Avec deux matchs de moins que leurs adversaires, les hommes d'André Villas-Boas sont potentiellement dauphins de Lyon. Outre l'excellent résultat obtenu face à Montpellier, Marseille a livré une prestation intéressante qui s'est ponctuée par trois buts. L'OM réussit bien en Bourgogne et a toujours ramené des points du stade Gaston-Gérard. Battus lors de son dernier déplacement à Angers, l'OM veut renouer avec la victoire hors de ses bases. Cette opposition face à une formation relégable devrait permettre à Marseille de confirmer ses bonnes dispositions entrevus en milieu de semaine.