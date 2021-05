Pronostic Dijon Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes poursuit sa remontée folle face à Dijon

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Dijon - Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une Ligue 1 loin d’avoir révélé tous ses verdicts à 2 journées de la fin, la seule certitude actuelle est la descente de Dijon en Ligue 2. Le club bourguignon est souvent passé près de la correctionnelle ces dernières années, mais n’aura pas su se sauver lors de cet exercice. Les Dijonnais ont été tout proches de se replacer en début d’année 2021 mais ont raté le coche sur la pelouse de Lorient. Ce revers semble avoir enterré les espoirs de maintien, car depuis cette défaite les hommes de Linarès se sont montrés très décevants avec une victoire et 15 défaites lors des 16 dernières journées. Le DFCO a abdiqué comme le montre ses derniers résultats, avec de lourdes défaites face à Rennes (5-1), Metz (1-5) et encore le week-end dernier à Angers (3-0).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Nantes nous gratifie d’une très belle remontée au classement dans cette dernière ligne droite décisive. Au fond du trou lors du passage de Raymond Domenech, le club nantais s’est repris depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré. Le Kanak a insufflé un vent nouveau aux Canaris, qui sont revenus à 1 longueur de Lorient et Strasbourg, et 2 de Bordeaux. Actuels barragistes, les Nantais sont en feu lors de ces dernières journées avec des succès remportés sur Strasbourg (1-2), Brest (1-4) et contre Bordeaux (3-0) le week-end dernier. Une victoire ce dimanche pourrait permettre aux Nantais de sortir de la zone rouge. Face à une équipe dijonnaise déjà condamnée, le FC Nantes devrait enchaîner assez facilement.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Dijon Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !