Pronostic Colombie Brésil : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Le Brésil trace sa route en Colombie

Auteur d'une très bonne Copa America, la Colombie était parvenue à se hisser en demi-finale face à l'Argentine, où elle s'était seulement inclinée lors de la séance de tirs aux buts. Ensuite, les Colombiens ont décroché leur lot de consolation en dominant le Pérou lors du match pour la troisième place. Pour le compte des éliminatoires pour le Mondial 2022, la Colombie avait bien débuté avec une belle victoire face au Venezuela (3-0) avant de connaître un trou d'air avec un nul contre le Chili (2-2), et deux lourds revers face à l'Uruguay (0-3) et surtout en Equateur (6-1). Les Colombiens se sont ensuite repris puisqu'ils sont invaincus lors des 6 dernières journées avec des succès face au Pérou et du Chili, pour des nuls contre l'Argentine, la Bolivie et le Paraguay. En milieu de semaine, ils sont allés chercher un très bon point en Uruguay (0-0). Dans cette sélection, on retrouve notamment l'ancien buteur de l'AS Monaco, Falcao, qui retrouve une seconde jeunesse au Rayo Vallecano.

De son côté, le Brésil s'est bien repris depuis son échec du Mondial 2018. En effet, la Selecao s'est tout d'abord imposée lors de la Copa America 2019 avant de s'incliner en finale de la dernière édition disputée cet été. De plus, les hommes de Tite réalisent une excellente campagne de qualification pour le Mondial 2022. En effet, le Brésil réalise un parcours parfait avec 9 victoires lors des 9 premières rencontres. Ajoutons que les statistiques brésiliennes sont incroyables avec 22 buts marqués pour seulement 3 concédés. Suite à sa défaite en finale de la Copa America, la Selecao s'est relancée en dominant le Chili et le Pérou. En revanche, le choc face à l'Argentine s'est achevé après 8 minutes de jeu, interrompu par les autorités sanitaires locales. Pour sa première sortie de ce rassemblement, le Brésil est allé s'imposer au Venezuela dans un match plus compliqué que le score ne le laisse paraître (1-3). Au niveau de l'effectif, le Brésil pourra s'appuyer ce week-end sur le retour de Neymar, suspendu face au Venezuela. Impressionnant, le Brésil devrait pouvoir s'imposer en Colombie et consolider sa première place.