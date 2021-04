Pronostic Clermont Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont enchaîne contre Le Havre

Mercredi, Clermont s'est servi de son match en retard face à Amiens pour se remettre dans le bon chemin. Décevant depuis la coupure qui lui avait été imposé par une épidémie de covid dans son effectif, le club auvergnat s'est imposé tranquillement (3-0) sur des buts de Dossou, de son meilleur buteur Bayo et du fils du coach, Johan Gastien. Grâce à cette victoire, Clermont a repris la 2place du classement à Toulouse, une position très importante puisque seul le Top 2 montera directement en Ligue 1. A domicile, les Clermontois sont sur une série de 10 victoires, pour 1 nul face à Niort lors de son avant-dernier match joué à Gabriel-Montpied. Seulement 12au classement de cette Ligue 2, Le Havre ne joue plus rien alors que le club espérait jouer la montée. Vainqueur d'1 seul de ses 7 derniers matchs, le HAC a également signé 3 défaites et 3 nuls sur la période. Après avoir été battus à domicile par Sochaux (0-2) juste avant la trêve internationale, les Normands ont signé depuis la reprise 2 matchs nuls, face à Auxerre et Ajaccio (1-1 à chaque fois). Remis en selle par sa victoire de mercredi, Clermont pourrait enchaîner une énième victoire à domicile face au Havre qui ne joue plus rien.