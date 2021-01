Pronostic Clermont Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont – Grenoble : Un choc entre les meilleures défenses

La Ligue 2 reprend en 2021 avec une très belle opposition entre Clermont et Grenoble. Le club auvergnat occupe la 6position, première place non qualificative pour les barrages. En revanche, les hommes de Gastien ne comptent qu'un seul point de retard sur les deux équipes qui les devancent, et 4 sur les leaders, Troyes et Grenoble. Les Clermontois ont très bien terminé l'année avec 3 victoires lors des 4 dernières journées dont une lors d'une confrontation face à un adversaire direct, le Paris FC (3-2). Le club auvergnat possède la meilleure défense du championnat à égalité avec son adversaire du jour, Grenoble. A domicile, Clermont n'a perdu qu'une seule rencontre depuis le début de saison face à Ajaccio. De son côté, Grenoble est la belle surprise de la première partie de saison. Les Isérois occupent la tête du classement à égalité avec Troyes. Les hommes de Philippe Hinschberger sont sur une excellente dynamique de 10 matchs sans la moindre défaite. Les Grenoblois ont terminé l'année 2020 par un succès face à Troyes, alors seul leader de Ligue 2. En déplacement, le GF 38 se montre moins souverain qu'à domicile et reste sur trois nuls consécutifs, face à Caen, Niort et Sochaux. Pour cette affiche entre les deux meilleures défenses de Ligue 2, on devrait voir un match avec moins de 3 buts, comme lors de 8 des 9 déplacements grenoblois depuis le début de saison.