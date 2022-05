Pronostic Chelsea Liverpool : Analyse, cotes et prono de la finale de FA Cup

Une finale Chelsea - Liverpool avec des buts de chaque côté

Si la lutte pour le titre oppose Manchester City à Liverpool, le tube de l’année en Angleterre est bien le duel entre leset lesde Chelsea. Ce samedi, les deux équipes s’affronteront pour la 4fois de la saison. Ces premières oppositions ont été très serrées puisque les deux matchs de premier League se sont finis sur des nuls (1-1 à Anfield et 2-2 à Stamford Bridge), tandis que la finale de la Carabao Cup s’était décidée aux tirs aux buts (après un 0-0), à la 11tentative. Cette première finale remportée par Liverpool avait offert un superbe spectacle avec des occasions de part et d’autre, où les portiers de chaque club avaient brillé. Pour se hisser à ce stade de la compétition, les hommes de Klopp ont successivement dominé Shrewsbury, Cardiff, Norwich, Nottingham et en demi-finale Manchester City. Les partenaires de Jordan Henderson réalisent une saison incroyable puisqu’ils sont en lice sur tous les tableaux. Récemment, lesviennent de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions qui se disputera le 28 mai au stade de France face au Real Madrid, grâce à leur succès sur Villarreal (5-2). En Premier League, les hommes de Klopp ont connu un coup d’arrêt le week-end dernier en étant freiné par Tottenham (1-1) à Anfield. Néanmoins, lesont bien réagi en s’imposant à Aston Villa (2-1) en milieu de semaine. Bousculé d’entrée, Liverpool a rapidement concédé l’ouverture du score par Douglas Luiz. Les coéquipiers d’Alisson n’ont pas tardé à relever la tête puisque deux minutes plus tard, Matip égalisait suite à un coup de pied arrêté. Les Reds ont ensuite pris le contrôle du match, malgré quelques frayeurs en fin de match, pour faire la différence par Sadio Mané parfaitement servi par Luis Diaz. Le Colombien est l’homme fort des Reds en ce moment avec un Mané ultra-décisif sur les derniers matchs. Sur le banc face aux Villans, les Salah, Henderson, Alcantara, ou Konaté devraient certainement débuter la finale. A noter que Fabinho est sorti blessé contre Villa et pourrait manquer la finale.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Chelsea avait connu une saison dernière exceptionnelle qui s’était terminée en apothéose avec le titre en Ligue des Champions. Bien parti dans ce nouvel exercice, le club londonien a ensuite connu un premier passage à vide lors de la période des fêtes de fin d’année. Cette mauvaise passe a permis au duo Liverpool – Manchester City de s’échapper dans la course pour le titre en Premier League. Les hommes de Tuchel ont cependant assuré pour conserver leur place dans le Top 4 de PL, qualificatif pour la prochaine Ligue des Champions. Toujours aussi performant en Coupe sur le plan national, Chelsea dispute cette fois la finale de la FA Cup après avoir donc perdu l'EFL Cup. L’an passé, lesavaient déjà atteins ce stade de la compétition mais avaient été battus à la surprise générale par Leicester. Pour atteindre cette finale, les Londoniens ont dominé Chesterfield, Plymouth, Luton, Middlesbrough et Crystal Palace en demi-finale. A noter que Chelsea n’aura pas su conserver sa couronne européenne en s’inclinant contre le Real Madrid au terme d’une double confrontation spectaculaire. En championnat, les hommes de Tuchel sont un peu moins bien depuis quelques semaines avec plusieurs résultats décevants. Le week-end dernier, les Blues ont notamment dilapidé une avance de deux buts face à Wolverhampton (2-2), qui permet à Arsenal de revenir sur les talons de Chelsea. En milieu de semaine, Chelsea s’est repris en s’imposant tranquillement face à une équipe de Leeds (0-3) au plus mal, avec à la clé une nouvelle réalisation de Romelu Lukaku, la troisième de la semaine. Comme lors des précédentes confrontations entre ces deux équipes, Liverpool et Chelsea devrait de nouveau nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !