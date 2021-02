Pronostic Chambly Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Sochaux se reprend à Chambly

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Chambly - Sochaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur une dynamique intéressante lors des dernières semaines, Chambly est tombé de haut en milieu de semaine. Les Camblysiens, pénalisés par l’expulsion de Derrien juste avant la pause, ont sombré chez la lanterne rouge castelroussine (4-0). Les hommes de Bruno Luzi se retrouvent aux portes de la relégation avec un seul point d’avance sur Guingamp, première équipe relégable. Chambly venait pourtant de s’imposer face à Caen la semaine passée (4-2) et se déplaçait dans le Berry avec l’intention de prendre quelques points d’avance. Dans une lutte pour le maintien qui bat son plein, chaque point est important. Chambly doit s’accrocher et relever la tête suite à ce lourd revers.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Sochaux n’est pas au mieux lors des dernières rencontres, Les Lionceaux s’étaient pourtant montrés à leur avantage depuis le début de saison grâce à leur solidité. Les hommes d’Omar Daf restent sur 5 journées sans la moindre victoire avec des défaites face à Troyes (2-1), Toulouse (0-1) et Ajaccio (0-2), pour des nuls contre Clermont (0-0) et Rodez (1-1). La seule éclaircie lors de cette série négative est venue de la Coupe de France avec une qualification obtenue sur le terrain de Nancy (0-1). Pas aidé par le calendrier lors des dernières journées, Sochaux veut profiter de ce déplacement à Beauvais face à une formation de Chambly, qui sort d’une cinglante défaite, pour se refaire la cerise. Ayant sans doute pris un gros coup sur la tête mardi, les Camblysiens devraient lâcher des points dans une rencontre à moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chambly Sochaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !