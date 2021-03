Pronostic Chambly Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio enfonce Chambly

Pour sa première saison en Ligue 2, Chambly avait réussi l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir le maintien. En revanche, à l'heure actuelle, le club camblysien ne semble pas parti pour connaître une issue heureuse dans ce second exercice en L2. En effet, les hommes de Bruno Luzi pointent à la 19place du classement avec 5 points de retard sur le premier non-relégable, Guingamp. Au début de l'hiver, Chambly avait retrouvé une certaine solidité qui lui avait permis d'engranger des points et de sortir de la zone rouge. Ensuite, le club a vécu un épisode Covid important qui a enclenché le début d'une spirale négative, puisque Chambly reste sur 7 journées sans la moindre victoire avec un terrible bilan de 6 défaites et un nul. Lors des deux dernières journées, les hommes de Luzi ont été surclassés par Troyes (0-3) et Toulouse (4-0) qui visent la montée en Ligue 1.

De son côté, Ajaccio vit une saison avec des hauts et des bas. Mal partis au début de ce nouvel exercice, les Corses ont ensuite connu un excellent passage avec seulement deux défaites en 15 journées. Cette dynamique avait permis à Ajaccio de se hisser dans la première partie de tableau. Incapable de se replacer dans la course aux play-offs et largement battu par Lyon en 32de Coupe de France en janvier, le club corse a pris un coup sur la tête et a depuis connu une baisse de régime. En effet, le bilan des 5 dernières journées est de 4 défaites pour une seule victoire face à Rodez. Néanmoins, ces résultats sont à relativiser car l'ACA a affronté les 3 premiers, à savoir Troyes, Clermont et Toulouse. Lors de la dernière journée, les Ajacciens se sont inclinés à domicile face à des Guingampais qui luttent pour leur maintien (0-2). De nouveau en danger avec seulement 7 points d'avance sur le maintien, Ajaccio va tout mettre en œuvre pour décrocher une victoire face à des Camblysiens dans le dur et se donner de l'air vis-à-vis de la relégation.