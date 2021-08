Pronostic Cagliari La Spezia : Analyse cote et pronostic du match de Serie A

Cagliari et La Spezia nous offre un beau match

La 1journée de Serie A nous offre ce lundi un match entre Cagliari et La Spezia. En grosses difficultés la saison passée, le club sarde s'est sauvé sur la fin d'un championnat italien terminé à la 16place. Pour obtenir un maintien plus confortable, Cagliari a notamment su attirer cet été les deux anciens de L1, Dalbert et Strootman. La pré-saison des Sardes a été moyenne avec des victoires face Vicenza (Serie B) et Olbia, pour deux défaites face à Augsbourg et Majorque. Pour débuter sa saison officielle, Cagliari a éliminé Pise (Serie B) à domicile de la Coupe d'Italie sur le score de 3 buts à 1. Promu la saison passée, La Spezia a pourtant connu une saison passée moins délicate que Cagliari malgré quelques frayeurs sur la fin. 15du championnat, l'équipe du buteur français M'Bala Nzola a également repris par un match de Coupe d'Italie, remporté aussi face à une Serie B au cours d'une rencontre avec des buts des deux côtés (3-1 sur la pelouse de Pordenone). En comptant cette rencontre, cela fait 6 matchs officiels que les matchs de La Spezia ont vu les filets trembler des deux côtés (et même 13 de ses 14 derniers matchs). Logiquement, on devrait voir une rencontre animée ce lundi entre Cagliari et La Spezia.