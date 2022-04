Pronostic Caen Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen ralentit Auxerre

Huitième de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen ne joue plus rien dans cette fin de saison. Avec 12 points d'avance sur la zone de relégation et 15 de retard sur le top 5, le club normand est assuré de conserver sa place en Ligue 2. Irrégulier lors de la première partie de saison et même parfois en danger, Caen se montre nettement mieux ces dernières semaines. En effet, les hommes de Stéphane Moulin avaient aligné 6 journées consécutives sans la moindre défaite. Lors de cette belle série, la formation normande a notamment surclassé le leader toulousain (4-1) à d'Ornano, pour le 2fois cette saison. Cette excellente dynamique s'est stoppée en milieu de semaine lors du déplacement à Charléty face au Paris FC (1-0) qui joue la montée en L1. A domicile, Caen a remporté 4 de ses 5 dernières rencontres et n'a plus perdu depuis fin janvier.

En face, Auxerre se livre une très belle bataille avec Ajaccio et le Paris FC pour la 2place de Ligue 2. Cette dernière permettrait à son détenteur de monter directement en Ligue 1. A l'instar de ses adversaires, le club bourguignon réalise une excellente dernière ligne droite avec 8 victoires obtenues lors des 10 dernières journées. Victorieux de ses trois derniers matchs dont le derby face à Dijon (2-1) en milieu de semaine, l'AJA n'a pas dit son dernier mot dans la course à la 2place. L'homme fort de cette dernière partie de saison est Gauthier Hein, décisif à 8 reprises (6 buts et 2 passes) lors des 8 dernières rencontres qu'il a disputées. Malgré son excellente forme, Auxerre pourrait buter sur une équipe caennaise solide à d'Ornano et qui finit bien.