Pronostic Brest Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest tient tête à Rennes dans le derby

Onzième de ligue 1, le Stade Brestois réalise une saison intéressante, notamment au niveau du jeu produit. Brest fait partie de ces formations qui ne cherchent pas à bétonner, mais à trouver la solution par la qualité collective de son jeu. Leur coach, Olivier Dall'Oglio, s'appuyait déjà sur cette philosophie de jeu lors de son passage à Dijon. Le club breton vient de s'incliner le week-end dernier au Parc des Princes face au PSG (3-0). Le score parait sévère pour Brest, qui a eu plusieurs occasions franches lors de cette rencontre. En revanche, la bande à Dall'Oglio se montre très performante dans son Stade Francis le Blé, avec 4 victoires et un nul lors des 5 dernières réceptions. Monaco, Saint Etienne ou dernièrement Nice se sont tous inclinés face à l'allant brestois dans leur stade. De son côté, le Stade Rennais est toujours dans le coup pour retrouver la Ligue des Champions. Les hommes de Julian Stéphan occupent actuellement la 5place avec 6 points de retard sur Paris et Lille. Les Bretons ont su rebondir après un passage compliqué, où l'enchainement des matchs tous les 3 jours avec la C1 avait atténué les ambitions rennaises. Invaincu lors des 6 dernières journées, Rennes reste sur deux matchs nuls, le premier à la Beaujoire face à Nantes (0-0) et le second à domicile contre Lyon (2-2). Décevants face aux Canaris, les Rennais ont réalisé une très belle prestation face aux hommes de Rudi Gracia pendant 80 minutes, avant de craquer en fin rencontre face au talent de Memphis Depay. Inconstant en déplacement, le Stade Rennais se méfie de ce court voyage face à une équipe brestoise efficace à Francis-Le-Blé. Pour ce derby à domicile, Brest semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à Rennes.