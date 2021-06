Pronostic Brésil Equateur : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Le Brésil pour le sans-faute face à l’Equateur

Tenaut du titre de la Copa América, la Brésil réalise une édition 2021 parfaite pour le moment. En effet, la Seleção a disputé 3 rencontres depuis le début de la compétition pour 3 succès face au Venezuela (3-0), le Pérou (4-0) et la Colombie (2-1). Impressionnants, les Brésiliens sont sur la lancée de leur parcours de qualifications pour la Coupe du Monde 2022, où ils enchainent les succès. Efficace offensivement, le Brésil se montre aussi très solide derrière avec un seul but encaissé depuis le départ de la Copa. Devant, le danger vient de partout puisque les 9 buts inscrits l'ont été par 8 joueurs différents (seul Neymar compte 2 réalisations). Le Parisien se montre à son avantage dans ce début de compétition et fait partie des rares joueurs à avoir débuter les 3 rencontres. En effet, Tite profite de son groupe de qualité pour faire tourner ses hommes et apporter de la fraîcheur à chaque rencontre. De son côté, l'Equateur n'est pas assuré de participer aux quarts de finale. En effet, la sélection est actuellement avant-dernière avec deux points au compteur, et est toujours sous la menace du Venezuela qui affronte dans le même temps le Pérou. Pour cette rencontre, les Equatoriens n'auront pas d'autre choix que de prendre des risques. Battue pour son entrée en lice par la Colombie (1-0), la sélection équatorienne s'est ensuite reprise face au Venezuela (2-2) et contre le Pérou (2-2). Plutôt décevante lors de cette Copa, l'Equateur avait réalisé d'excellents débuts lors des qualifications pour le Mondial 2022 avec une 3e place au classement. Largement supérieur, le Brésil devrait poursuivre sur son excellente dynamique et enchaîner une 4e victoire de rang dans cette Copa.