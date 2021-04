Pronostic Borussia Dortmund Manchester City : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue des champions

Manchester City trop fort pour le Borussia Dortmund !

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

Les autres sites pour parier sur ce pronostic Borussia Dortmund Manchester City

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battu de peu à l'aller (2-1), le Borussia Dortmund a ramené un résultat pas si mauvais de l'Etihad. En revanche, le contenu du match est inquiétant pour les Marsupiaux qui ont été ultra-dominés par Manchester City et qui ont marqué sur leur seule grosse opportunité. Malgré un Haaland en feu et d'ailleurs auteur de la passe décisive pour Reus à l'aller, Dortmund est décevant cette saison. Le licenciement en décembre de Lucien Favre n'a pas changé grand chose pour le Borussia qui est 5de Bundesliga mais avec tout de même 7 points de retard sur une formation de l’Eintracht qui occupe le dernier strapontin qualificatif pour la prochaine C1. En 1/8de finale, Dortmund était passé ric-rac face à Séville après deux gros matchs à buts (victoire 3-2 en Andalousie et match nul 2-2 en Allemagne). Ce week-end, les Allemands ont souffert mais ils sont parvenus à renverser Stuttgart en Bundesliga (2-3).chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Souhaitant absolument franchir les quarts de finale de la Ligue des champions, Manchester City peut s'en vouloir de n'avoir pas fait assez la différence sur le match aller malgré sa capacité à mettre le pied sur le ballon pendant quasiment 90 minutes. Comme un symbole, lesont attendu de se faire égaliser pour mettre le 2but (seulement 6 minutes après l'égalisation) et ont montré qu'il leur suffisait d'accélérer pour scorer. Ce week-end, Man City a perdu son match de Premier League face à Leeds mais Pep Guardiola avait fait tourner car le titre de champion d'Angleterre est déjà quasiment dans la poche. Même en comptant cette défaite, Manchester City reste sur 27 victoires lors de ses 29 dernières rencontres. Un bilan complètement fou que le club devrait pouvoir bonifier ce mercredi au vu de la supériorité affichée à l'aller et de la faible avance prise qui ne permettra pas auxde pouvoir trop gérer.- Choisissez l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire de Manchester City et gagnez- La cote du match nul et celle de Dortmund sont également doublées si vous ne voyez pas Man City gagner. (Vous pouvez miser 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné.)- Si vous préférez profiter d'un 1premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé". (Si ce 1pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavec► De plus, Winamax double les cotes sur tous les 1/4 de finale retour de C1 :Retrouvez le Pronostic Borussia Dortmund Manchester City encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !