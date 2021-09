Pronostic Bordeaux Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Bordeaux – Rennes avec des buts de chaque côté

Club historique du championnat de France, Bordeaux a connu une saison dernière compliquée, sur le plan sportif, avec un maintien âprement acquis mais aussi administrativement avec le départ inattendu des actionnaires américains. Au plus mal cet été, le club bordelais a été sauvé par Gérard Lopez, qui avait aidé au développement de Lille avant son titre de champion de France. Les Girondins ont connu un départ compliqué avec 5 journées consécutives sans la moindre victoire. En revanche, les joueurs de Petkovic sortent d’une excellente semaine avec un succès obtenu à Saint Etienne (2-1) avec un doublé de Hwang et un bon nul à Montpellier au terme d’une rencontre spectaculaire (3-3). Ces bons résultats en déplacement permettent à Bordeaux de sortir de la zone rouge, avec une 16place au classement.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le stade Rennais fait partie des candidats déclarés aux places européennes. L’an passé, les Bretons ont connu une saison irrégulière mais ont pu décrocher une place dans la nouvelle Ligue Europa Conférence grâce à une excellente dernière ligne droite permise par l'arrivée de Génésion. En début de la nouvelle saison, les Rouge et Noirs ont connu un passage délicat avec trois revers consécutifs face à Angers (2-0), Reims (0-2) et Marseille (2-0). En milieu de semaine, les hommes de Bruno Geenésio se sont repris en explosant le Clermont Foot Auvergne (6-0). Ce succès a redonné de la confiance à la formation bretonne à l’orée de son déplacement en Gironde et à ses attaquants puisque Terrier a scoré pour son retour et la recrue Sulemana a inscrit un doublé. Cette opposition entre deux formations qui ont retrouvé de la confiance devant devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Rennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !