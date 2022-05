Pronostic Bordeaux Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient condamne Bordeaux

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Bordeaux Lorient :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dernier de Ligue 1 à 2 journées de la fin, Bordeaux a un pied en 2division. Les Bordelais ne peuvent plus se sauver directement mais peuvent toujours espérer disputer les barrages car ils accusent 4 points de retard sur l’AS Saint-Etienne. La dynamique actuelle du club girondin n’inspire pas d’optimisme puisqu’il reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Lors de cette période, Bordeaux a eu pour seul résultat positif un nul face à Sainté (2-2) dans une rencontre démarrée tambour battant au cours de laquelle les hommes de Guion avaient pris une avance de 2 buts. Plutôt intéressant offensivement ces derniers temps avec le jeune Mara qui se démène sur le front de l’attaque, Bordeaux est calamiteux en défense. En effet, le club bordelais a encaissé 18 buts lors des 5 dernières journées. La semaine passée, les hommes de David Guion abattaient certainement leur dernière carte face à Angers (4-1) mais sont passés une nouvelle fois complétement au travers.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lorient possède actuellement 3 points d’avance sur Saint-Etienne et est bien placé pour se sauver directement. Les Bretons feraient certainement un grand pas vers le maintien en cas de succès en Gironde. De plus, lors de la dernière journée, les Merlus recevront une équipe troyenne qui devrait déjà avoir assuré sa place en Ligue 1. La bande à Pélissier n’est pas au mieux puisqu’elle vient de perdre ses trois derniers matchs face à Rennes (5-0), Reims (1-2) et contre Marseille (0-3) le week-end dernier. Si les revers concédés face aux Rennais et aux Marseillais sont plutôt logiques, celui face aux Rémois est décevant. Dans ses confrontations face à ses adversaires pour le maintien, Lorient est plutôt performant avec notamment des victoires contre Saint-Etienne, Metz ou Clermont lors des dernières semaines. Offensivement, le club breton possède des éléments intéressants avec les Moffi, Laurienté ou Koné capables de profiter des largesses de la défense girondine. Lorient pourrait réaliser une belle opération dans l’optique du maintien face à des Bordelais qui perdent trop.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !